美元从七个月峰值回落 因中国贸易数据疲弱

路透纽约10月13日 - 美元周四从七个月高位下跌，因风险意愿回落，此前中国贸易数据疲弱，令预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)在年底前加息的市场感到不安。

美元指数创下一个月来最大单日百分比跌幅。

美元兑日圆和瑞郎也从逾两个月高位下跌，这两种避险货币通常在政治或金融状况紧张时得益。

“若中国经济成长大幅放缓，可能再次阻挠美国当局将货币政策正常化的计划，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg说。

“考虑这种可能性可能为时尚早，但今日中国的消息肯定为美元进一步向下修正奠定了基础。”

9月中国以人民币计价出口同比下降5.6%，以美元计价出口同比下降10%。

美元兑一篮子货币本月迄今上涨超过2%，受对美国加息的预期提振。投资者消化美联储在12月政策会议上升息的机率为约70%，周三公布的美联储9月会议记录巩固了这一预期。

美联储9月货币政策会议记录显示，美联储内部对升息时机的分歧还是很大。多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。

DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio指出，对于短期公债而言，美联储的“措辞听起来可能偏鹰派，但对于长期公债而言，则越来越偏鸽派。”

Vecchio认为，美国生产率增长仍处在低水平，“且就业市场仍存在相当规模的闲置，美国可能陷入了低成长期。”这应该在中长期限制美元的涨势。

纽约尾盘，美元指数下跌0.4%，至97.538，日内稍早触及七个月高位。

美元兑日圆尾盘跌0.5%，至103.61日圆，此前触及7月底来最高水准。

美元兑瑞郎也从两个半月峰值回落，尾盘报0.9863瑞郎，下跌0.4%。

欧元盘中一度跌穿1.10美元，为7月来首次，但迅速反弹，日内上升0.4%，至1.1052美元。(完)