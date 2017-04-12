美元兑日圆触及近五个月低位 因地缘政治风险

路透纽约4月11日 - 美元周二全线下跌，兑日圆迫近五个月低位，因地缘政治风险，美国公债收益率下跌，驱使交易商撤出美元。

日圆全线上涨，因担忧叙利亚和朝鲜问题，法国总统大选中一位曾被视作出局的左翼候选人再度崛起，进一步刺激对避险货币的买需。

“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”

美国公债收益率连续第二日下跌，因投资者愈发不安。

日圆上涨，分析师形容是这是“跳膝反应”，此前路透报导，莫斯科一机场冒起黑烟，后来发现黑烟是由机场附近的草和垃圾起火造成的。

这走势令美元跌穿关键技术水准110日圆，引发许多头寸逆转。

“这些消息，加上因本周有假日交易日减少，令流动性受限，使这货币对和汇市更容易出现大的波动，”道明证券资深外汇策略师Mazen Issa说。

美元兑日圆下跌逾1%，尾盘报109.67日圆，为11月17日来最低水准。

欧元兑日圆下跌1%，因投资者权衡法国极右派总统候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄可能竞逐总统的可能性，近日民调显示后者的支持率急升。

勒庞和梅朗雄承诺将就法国的欧盟成员国地位进行公投，引发投资者担心法国将可能步英国后尘，退出欧元区。

Chandler指出，欧元兑日圆连续第11日下跌，为欧元历史上的最长跌势。欧元跌至116.31日圆，为11月17日来最低。

美元指数日内下跌0.3%，报100.71。(完)