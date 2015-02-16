1月银行代客结售汇连续第五个月逆差 为714亿元--外管局

路透北京2月16日 - 中国国家外汇管理局周一公布银行结售汇数据，显示资金流出状况有所改善。今年1月，银行结售汇逆差规模缩至504亿元人民币（等值82亿美元）；其中，银行代客结售汇逆差规模扩至714亿人民币，为连续第五个月逆差；银行自身同期结售汇由逆转顺，录得顺差210亿元人民币，此前曾连续六个月出现逆差。

刊登在外管局网站的数据显示，同期银行代客远期净售汇359亿元人民币，而去年12月为净结汇314亿元；截止1月末，远期累计未到期净结汇486亿元，为连续11个月下降。

数据并显示，2015年1月，境内银行代客涉外收付款由逆差转为顺差，规模2,250亿元人民币（等值367亿美元）。

外管局并通知称，2015年开始，在现有每月公布数据口径和种类的基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。为便于使用相关时间序列数据，国家外汇管理局还将更新公布2010年以来的银行代客涉外收付款

数据的历史数据。

中国国家外汇管理局周日发布2014年中国跨境资金流动监测报告，以专栏形式指出，判断中国跨境资金流动状况，应重点关注结售汇数据。在当前中国人民币外汇衍生品市场欠发达的情况下，即远期结售汇差额（剔除远期结售汇履约的重复计算部分后），大体能够反映银行间市场以外的外汇供求状况。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

15年1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 14年1月

代客结售汇净额 -116 -114 -72 -238 -79 33 101 152 68 79 411 459 763

（亿美元）

以亿元人民币计 -714 -699 -440 -1,462 -482 204 621 938 416 489 2,521 2,805 4,658

代客收付款净额 367 -122 -66 -70 -172 -122 94 142 208 37 54 136 313

（亿美元）

以亿元人民币计 2,250 -745 -403 -428 -1,060 -752 578 847 1,280 230 329 831 1,911

代客远期结售汇净 -59 51 19 -18 -63 57 10 -27 9 15 27 227 254

额（亿美元）

以亿元人民币计 359 314 120 -112 -386 349 60 -165 53 91 165 1,390 1,548

远期累计未到期结 79 125 132 133 173 228 248 318 450 525 584 679 591

售汇净额（亿美元

）*

以亿元人民币计* 486 767 807 820 1,064 1,408 1,527 1,959 2,778 3,232 3,593 4,158 3,607

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备

变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选中国国家外汇管理局网站：www.safe.gov.cn

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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