人民币上下波动已进入一个均衡区间 资金进出总体正常--易纲

路透北京3月5日 - 中国外汇管理局局长易纲周四表示，人民币上下波动已进入一个均衡区间，目前波动区间够用；资金流进流出总体正常，投资流动总体正常。

他并表示，今年可以保持国际收支的基本平衡。

“人民币国际化是一个自然的市场化过程，对这个过程不着急。”易纲在两会现场称。

他表示，中央银行也好，行政机关也好，并没有用行政手段推动人民币国际化，其完全是一个自发的过程，符合市场配置资源起决定性作用的规律。

随着美元加息预期越来越强，以及中国经济走势的趋弱，人民币也出现贬值预期，今年市场已连续出现当日交易贴近跌停的走势。

易纲此前表示，长期看人民币汇率将保持稳定，且和一篮子货币相比，人民币表现强势；人民币双向波动将来会是常态，可以升也可以贬。（完）

(发稿 候向明； 审校 曾祥进)

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