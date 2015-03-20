IMF总裁拉加德称把人民币纳入SDR货币篮只是时间问题

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透上海3月20日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五在上海表示，中国人民币未来某个时候将纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子。
“这不是是否会纳入的问题，而是何时纳入的问题，”她在上海复旦大学发表演讲后的问答环节表示。
“大家都知道，(为此)仍有许多工作要做，”她说。
在她发表评论前，有臆测认为，IMF可能在今年进行五年评审时决定将人民币纳入特别提款权货币篮子，目前其中包括美元、日圆、英镑和欧元。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。