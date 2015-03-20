IMF总裁拉加德称把人民币纳入SDR货币篮只是时间问题

路透上海3月20日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五在上海表示，中国人民币未来某个时候将纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子。

“这不是是否会纳入的问题，而是何时纳入的问题，”她在上海复旦大学发表演讲后的问答环节表示。

“大家都知道，(为此)仍有许多工作要做，”她说。

在她发表评论前，有臆测认为，IMF可能在今年进行五年评审时决定将人民币纳入特别提款权货币篮子，目前其中包括美元、日圆、英镑和欧元。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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