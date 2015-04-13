到2030年人民币料占据全球外汇储备的12.5%--汇丰调查

路透香港4月13日 - 据汇丰银行对全球外汇储备管理机构的调查显示，到2030年，人民币有望占到全球外汇储备总额的12.5%左右。这表明，中国政府加速向外资开放本土市场的努力将开花结果。

调查是在3月份进行的，以72家央行作为调查对象，这些央行的外汇储备规模总计5.9万亿(兆)美元，占到全球外汇储备总额的48%。

调查显示，人民币在外汇储备总额中的占比将逐步上升，预计到2015年底将占据2.9%，到2020年达到6.9%，2025年占10.4%，2030年达到12.5%。

占受访对象53%的35家央行表示，他们目前正在投资或正考虑投资人民币资产，但是进入中国本土市场的渠道还很有限。

欧洲一家外汇储备管理机构称，“市场流动性及市场内多元化方面的投资机会仍然有限，这主要归因于信贷风险的考量。”

据一家受访的储备管理机构称，尽管许多央行已经开始增加人民币曝险仓位，但人民币要过多久才能成为主要储备货币，还要取决于中国经济的增长和稳定性状态，以及中国金融市场的国际化步伐及深化情况。(完)

(编译 刘秀红；审校 龚芳)

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