人民币汇率近均衡或难卷入货币战 今年升贬值风险共存--巴克莱

路透北京2月5日 - 投资银行巴克莱最新研究报告称,另一场"货币战争"打响的风险正在加大,但其中不见人民币身影令人感到意外.主要原因可能在于,对人民币汇率接近均衡水平这一观点,市场正逐步达成共识.

巴克莱称,基准情形下该行预测2013年人民币兑美元升值2%,但人民币升贬值的风险同时存在.

"日圆和新兴亚洲货币走弱,可能在短期对人民币形成贬值压力,但考虑到监管层对于金融稳定的忧虑,人民币应不会大幅贬值."报告写道.

报告续称,由于年内中国经济企稳,且部分因海外量化宽松导致资本流入,人民币在今年底之前会面临较强的升值压力.

人民币兑美元今年1月间似有触顶迹象,在创出6.2124元历史新高后,在中间价引导下小幅振荡走弱,周二早盘报6.2289元.整体市场表现仍以结汇为主,未现跟随其他亚洲货币大幅走贬的迹象.

报告表示,日本的宽松货币政策使日圆大幅走贬,而若其跌势持续,新兴亚洲货币将出现一波贬值.而更大的风险则在于主要经济体的量化宽松,若引发流动性大举入侵后退出,可能使中国等部分新兴市场经济体出现经济泡沫化到泡沫破裂的周期.

巴克莱认为,中国的汇改目标在于缩窄经常项目顺差,减少外汇市场干预,同时形成双向波动的汇率.今后央行可能会继续致力于平衡外部账户和财政自由,这些目标会导致干预活动进一步减少,而汇率日内波幅限制再次拓宽.

去年中国的国际收支状况继续改善,全年经常项目顺差2,138亿美元,并在亚洲金融危机以来首现资本和金融项目逆差1,173亿美元,外管局此前警示,该格局基础尚不稳固,若2013年国内外环境一旦向好,不排除还可能出现阶段性的资本流入压力.(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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