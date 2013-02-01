人民币收跌至逾三周低位

* 人民币即期本周累计走低0.1%

* 中资行大额购汇后交投趋于活络

* 人民币短期随亚洲货币面临贬值压力

* 客盘仍以结汇为主,是否连续贬值仍需观察

路透北京2月1日 - 人民币兑美元即期周五收盘走弱,创逾三周最低收位.交易人士称,早盘出现中资银行大额购汇后,盘面报价趋于活跃.但客盘除有部分油盘购汇以外,还是以结汇为主.

交易员并称,短期而言随着亚洲货币走贬趋势,人民币也面临一定的贬值压力,汇率有可能出现阶段性的回调,但是否能走出一波贬值的行情,仍需要更多观察时间.

北京一家国有大行交易员称,临近中午时看到一家中资银行大额购汇,"呼的一下就把(美元)价格给买上去了.最近几天波动不大,这一下子大幅波动,我们都不敢拿大头寸了."

上海一大行交易员亦称,除了临近尾盘美元上涨是有油盘购汇支撑,客盘上并没有看到有明显购汇需求,"前两次(美元)拉上去都有些出乎意料,所以也要等下周看看是继续有人往上拉呢,还是就今天拉一下."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.227 6.2209 6.2296 6.2819 6.2795 6.2188

东京汇市日圆兑美元和欧元周五跌至逾两年半低点,因日本央行会更积极宽松货币的预期而受压.<FRX/CN>

中国1月官方制造业PMI略微下降的同时,汇丰1月制造业PMI终值则跳升至两年高点.但因侧重点不同导致两个数据"一降一升"其实并不罕见,业内人士认为此无碍中国经济企稳回升的大趋势,2013年开局平稳.

以下为北京时间17:05,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3157/00 6.3040

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2115/35 6.2093

境内美元人民币一年期掉期升水报1,035点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3305元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯)

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