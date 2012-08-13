人民币收盘微跌 中间价探逾八个月新低

人民币收跌逾百点 美元强势两地价差一度大幅收窄
路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周三收跌逾百点，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话提振美指，但大行出手结汇，人民币跌幅稳定。随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。
* 人民币收於微跌,主要区间未有明显变化
* 人民币中间价创逾八个月新低,缩减与盘中差距
* 8月以来人民币中间价走势疲软
* 央行或有适当放松汇价贬值管控,以促出口意图
路透上海8月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一收盘微跌,主要成交则依旧维持在6.35元-6.36元区间.另外,随着8月以来人民币中间价的不断下行,尤其今日创出逾八个月低点後,央行指导价与盘中成交差距较前期已明显缩窄.
交易员并称,中国7月经济数据不佳,而欧元区前景也不甚明朗,因此总的来说,下半年看多美元预期较为集中,人民币或因此继续承压.
以下为中国外汇交易中心人民币兑美元今日主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
----------------------------------------------------------------
6.3616 6.3565 6.3627 6.3456 6.3447 6.3600
招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为,8月以来人民币中间价出现走弱态势,或因7月"出口比较差,央行可能有放松(控制人民币贬值)的姿态."
中国7月工业生产和消费增速均创出多年新低,表明经济仍在下行通道中.而7月贸易数据亦不乐观,中国7月出口同比增长1.0%,大幅逊於路透调查中值8.6%;进口同比增长4.7%,亦远逊於预期的7.2%.
上海一银行交易员也表示,近期人民币中间价的走低,或显示出央行有借此支持出口意图.同时,中间价的"回归",令其与主要成交区间的差距亦不断缩减.
自今年6月起,因央行设定过高的人民币中间价,导致其与盘中成交明显脱离,多日点差达到500-600基点,盘中成交价并一度触及过1%的日间交易区间下限.不过8月至今,二者的点差,已从近500基点,缩窄至100-200点间.
至于人民币未来走势,他们都预期将较为疲弱.刘东亮并预计,如果中国经济情况不能改善,而美元则有作为避险货币支撑,下半年人民币跌破6.4元亦非难事,甚至不排除滑落至6.45元-6.50元区间的可能.
以下为北京时间17:37,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4230/80 6.4240
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3645/65 6.3600
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水1,135点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4751元.
东京汇市欧元兑美元周一小涨,得益於投资者憧憬欧洲央行很快将采取行动,缓解欧元区主权债务危机.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周三收跌逾百点，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话提振美指，但大行出手结汇，人民币跌幅稳定。随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。