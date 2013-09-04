人民币收盘微升 继续围绕6.12元窄幅波动

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
* 人民币即期收盘微升
* 中间价续跌至近一个月低位
* 波动区间狭窄，交投兴趣偏弱
* 成交淡静，继续守在6.12元关口
路透北京9月4日 - 人民币兑美元即期周三收盘微升。隔夜美元指数续升，人民币中间价继续走低至近一月来低位，但维稳态势不改。交易员称，相对偏多的结汇力量促使人民币小幅上扬，但整体交投兴趣较弱，成交淡静，汇价继续在6.12元关口窄幅波动。
上海一股份制银行交易员称，整体而言，最近汇市仍是结汇量略多，购汇只是偶尔出现，且不排除是监管层干预所致，而中间价维稳姿态明显，令市场缺乏明确方向，只是在6.12附近整理。
“市场没怎么动，就在6.12上下，动得很少，...市场参与兴趣不大，很难赚钱。”他说。
上述交易员称，尽管国际市场上的美元指数连续上扬，但人民币中间价下调幅度非常有限，监管层料有意维持人民币汇率的相对稳定，但这亦令日间波动区间狭窄，交易难度增加，整体交投偏向谨慎。
“如果监管层不出手，让市场自己动的话，人民币还是要升一点的。”他称。
中国最近宏观数据持续企稳回升，亦给人民币汇率提供支撑。今日甫公布的汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位，上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳，显示继制造业获明显改善后，服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。
东京汇市美元兑主要货币周三在亚洲市场持稳，美元指数仍接近美国周二发布数据后触及的六周高位。周二的数据巩固了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)很快将开始缩减刺激政策的预期。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1201 6.1206 0.01%
中间价 6.1729 6.1718 -0.02%
成交额 149亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.90% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 42 6.1175 6.1217
2013年来即期升贬值幅度 1.80%
1年期美元/人民币掉期升水 875
离岸人民币市场,北京时间21:04 今日 上日
1年期NDF 6.2324/61 6.2350
CNH即期 6.1128/45 6.1140
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/曾祥进)
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