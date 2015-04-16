调查：看好亚币情绪持续加温 人民币多头押注升至12月初以来最高水准

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
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路透新加坡4月16日 - 一项路透调查结果显示，过去两周亚洲新兴货币人气进一步看俏，其中坡元空头仓位降至近六个月来最低。
根据对14位银行及基金管理公司的汇市分析师的调查，坡元的空头押注降至10月底以来最低。这项调查是在周二至周四间进行。
新加坡金管局周二按兵不动，大出市场意料，金管局称全球经济成长前景改善将支撑该国贸易导向型经济。
对人民币的多头押注则是升至12月初以来最高水准，尽管本周数据显示中国第一季经济创下六年来最小成长幅度。
中国国务院总理李克强表示，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。
中国人民银行亦将人民币汇率中间价上调。
泰铢多头押注也达到去年8月末以来最高，股市和债市强劲资金流入对泰铢构成支撑。
印尼卢比空头押注降至近五个月低点，因市场发现印尼央行入市干预以支撑卢比。印尼卢比是今年以来表现第二差的亚洲货币。
印度卢比多头押注增至3月初以来最高。穆迪投资服务公司(Moody's)于4月9日将印度主权评级展望由“稳定”上调至“正面”，因其认为决策者的行动将在中期内提振印度经济力道。
多数新兴亚币人气提升，主要归功于美国公布的一些疲弱经济数据，这些数据进一步巩固了有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能不急于升息的预期。
3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，部分因油气井钻探活动骤降，凸显油价下跌和美元走强给经济造成的负面影响。
继美联储在3月会议上调降经济增长和通胀后，外界对其近期升息的预期已经降温。这有助于改善亚洲货币的人气，在4月2日的调查中亦可见一斑。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。
正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
4月16日 -0.35 0.18 0.27 0.34 0.12 -0.59 1.08 0.02 -0.21
4月2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14
3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44
3月5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05
2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15
2月5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10
1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03
1月8日 -1.07 -0.77 -0.09 0.00 -0.14 -0.41 -0.84 -0.58 -0.21
12月18日 0.29 0.35 0.89 0.89 0.94 -0.07 1.65 -0.22 0.62
12月7日 -0.51 1.13 1.25 0.43 0.92 -0.47 1.59 0.13 0.47(完)
(编译 张明钧/刘秀红/孙茉莉; 审校 王兴亚/高琦)
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