中国建筑拟发行至多20亿美元境外债券 扩大海外业务规模

公告指出，为抓住“一带一路”国家战略的发展机遇，加快公司走出去步伐，扩大海外业务规模，提升国际竞争力，在对公司总体发债规模、年度现金流量预算安排和发债本金利息偿还等事项进行充分研究与测算的基础上，增加发行海外债券的提案。