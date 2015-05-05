中国建筑拟发行至多20亿美元境外债券 扩大海外业务规模

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月5日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公告称，拟发行不超过20亿美元境外债券，分期发行，扩大海外业务规模。
公告指出，为抓住“一带一路”国家战略的发展机遇，加快公司走出去步伐，扩大海外业务规模，提升国际竞争力，在对公司总体发债规模、年度现金流量预算安排和发债本金利息偿还等事项进行充分研究与测算的基础上，增加发行海外债券的提案。
公告称，本次海外债券发行提案在下周五（15日）召开的股东大会上通过后，其有效期至2015年度股东大会止。
中国建筑稍早已决定将国内直营房地产业务等转让给控股孙公司中国海外发展(0688.HK)，交易总价值338亿元人民币。
中国建筑周二收报10.8元，跌1.19元或9.92%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。