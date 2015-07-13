广东南沙、横琴自贸区启动跨境人民币贷款试点--新华

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月13日 - 中国央行广州分行周一表示，启动在广东南沙、横琴自贸区开展跨境人民币贷款业务试点，允许区内企业以及参与区内重点项目投资建设的广东省辖内企业，从港澳地区银行借入人民币资金，贷款期限、利率有双方自主确定。
新华社报道指出，《广东南沙、横琴新区跨境人民币贷款业务试点管理暂行办法》规定，资金使用范围限于区内或境外，包括区内生产经营、区内项目建设以及区内企业的境外项目建设等，资金投向应符合国家宏观调控方向和产业政策导向。
报道并称，跨境人民币贷款的期限、利率由借贷双方按照商业原则在合理范围内自主确定。人民银行广州分行将结合南沙、横琴新区建设发展资金需求和港澳人民币业务发展情况，确定南沙、横琴新区跨境人民币贷款业务总规模，并实行余额管理。
新华社援引央行广州分行人士的话称，在广东南沙、横琴新区开展跨境人民币贷款业务试点，可以帮助辖区内中资企业开辟跨境融资的便利渠道，降低企业融资成本，推动产业转型升级和外贸稳定增长。
除此之外，试点将进一步深化粤港澳金融合作，促进内地与港澳跨境投融资便利化，支持港澳地区离岸人民币市场发展，亦有利于推动人民币国际化和资本项目可兑换，为全面深化金融改革创新探索可复制、可推广的经验。(完)
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。