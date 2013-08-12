美元全线走强 市场静待零售销售等美国数据

* 本周美国零售销售等数据可能给美元提供支撑

* 美元兑日圆反弹，稍早因日本经济成长数据令人失望而下跌

* 欧元区周三公布GDP数据，可能令欧元兑美元承压

路透纽约8月12日 - 美元周一普涨，因投资人预期本周美国公布的经济数据，将促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)提前，而不是推迟缩减刺激措施。

投资人和分析师表示，美元短期前景取决于经济数据，比如周二的零售销售数据，多数分析师预计该数据将为强劲。

今年稍早，有关美联储何时可能缩减购债的争论推高美元，但近几周，美元表现落后，因投资人对美联储可能早至下个月就行动的想法降温。

“本周伊始，交易商可能已经开始为美元跑赢在调整仓位。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示，“可以肯定的是，如果美国经济数据回升，缩减量化宽松政策题材的交易将再度火力全开，像4月，5月和6月那样活跃。”

周三，欧元区将公布经济成长数据，汤森路透调查显示，分析师预计欧元区第二季经济按季成长0.2%，这令带动美元进一步上涨。

“尽管欧洲央行的焦点没有放在经济成长上...但GDP增幅越低，市场就越有可能预期欧洲央行进一步降息，因此会导致欧元下滑。”嘉信理财(Charles Schwab)汇市分析部门董事Tatjana Michel表示。

“8月仍将是淡静的。我认为GDP数据不会令欧元跌得太多，但如果数据让投资人略感失望，那么欧元可能跌向1.32或1.3150美元。”她表示，并称她目前对欧元不是太看空。

美元指数.DXY升0.3%，报81.395，脱离上周触及的七周低点。

日本国内生产总值(GDP)数据显示第二季增速较预期缓慢，引发投资者削减曝险仓位，美元一度兑日圆下滑，但随着投资人逢低承接，美元反弹。

数据显示，日本4-6月国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.6%，为连续第三季扩张，但步伐慢于预期。

美元兑日圆在96.00日圆附近获得低吸买盘提振反弹。纽约尾盘，美元兑日圆升0.6%，报96.80日圆，进一步脱离上周四触及的七周低点。据报，在96.00日圆有选择权到期。

分析师还表示，如果日本股市持续因经济数据疲弱而下滑，日圆可能上涨。

但一些策略师警告，如果经济数据令日本央行进一步放宽政策，日圆可能承压。

“如果日本经济数据令人失望，那么日本央行采取政策回应的空间增加，这会对日圆不利。”巴克莱资本汇市策略师Chris Walker表示。巴克莱预计美元兑日圆一个月升至98日圆。

欧元兑美元跌0.29%，报1.3303美元，支撑位据报在约1.3269美元，这是7月2-8日升势的61.8%费波纳奇回档位。

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导引用德国央行一份文件指出，该行预期希腊可能最慢在2014年初需要欧洲盟友的额外救助，之后欧元承压。

周一数据显示，希腊第二季经济萎缩4.6%，今年将面临连续第六年处于衰退。

嘉信理财的Michel表示，“我相信自上次有希腊的消息以来，危机蔓延的风险大大降低。许多因素已经在欧元走势中消化了，因此我预计目前这些对欧元的影响不会很大。” (完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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