中国外汇交易中心推出标准化人民币外汇掉期交易 增成交渠道

路透北京2月5日 - 中国外汇交易中心周四公布，将于2月16日（周一）在银行间外汇市场推出标准化人民币外汇掉期交易。以为外汇掉期市场提供崭新的成交渠道，并提高交易效率。

刊登在交易中心网站上的新闻稿称，在去年推出标准化人民币利率互换交易的基础上，标准化人民币外汇掉期交易通过外汇交易系统新增的以双边授信为基础、自动匹配报价的C-Swap功能模块实现。

新闻稿并称，新功能上线后将与现有询价交易模式并存。C-Swap功能模块有三个特点：一是报价所见即所得，点击即可成交。一旦买卖双方订单匹配，交易即可自动成交。二是具备报价带量功能。在交易过程中交易员只需关注价格和量，其它要素全部由系统自动填补。三是C-Swap功能模块实行匿名交易，任何人民币外汇掉期会员均可主动报价。

“在参与机构方面，所有人民币外汇掉期市场会员默认可以使用C-Swap功能模块，新增掉期市场会员将自动开通C-Swap功能模块的权限。”新闻稿称。

在交易模式方面，实行以授信关系为基础的报价自动匹配结合点击成交的交易模式。在报价品种方面，初期提供人民币对美元外汇掉期最常用八个期限品种的市场最优行情和可成交报价。交易确认和清算方面，沿用现有外汇掉期交易的交易确认和清算等流程不变。

新闻稿指出，从国际外汇市场的发展趋势来看，指令驱动自动匹配交易是高效的交易模式。交易中心将围绕建设全球“人民币及相关产品交易主平台和定价中心”战略目标，继续推进产品和交易机制创新。

新闻稿验证了路透此前报导的准确性。超过三位消息人士上周五向路透表示，外汇交易中心拟于2月16日推出新的外汇掉期交易功能模块C-SWAP。(完)

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(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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