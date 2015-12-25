2015年美元风光无限 新兴市场则黯然神伤

路透伦敦12月24日 - 2015年美元表现称雄，全年在美国联邦储备委员会(美联储/FED)加息预期的推动下节节攀升，而这只靴子也在12月16日最终落地。另一方面，新兴市场、石油和金属则成了大输家。

美元指数.DXY全年累计上涨9%，2014年累计上涨近13%。(tmsnrt.rs/1Ml1UzG)

今年涨幅有一半以上是在9月前录得，欧洲央行在9月正在准备启动印钞计划。还有4%涨幅为9月以来录得，美联储从那时开始明确表示最终将启动加息。

与之形成鲜明对比的是，油价全年累计跌幅可能达35%。尽管去年油价已经大幅下挫，但在今年5月还是再度展开跌势，当时市场担心原本渴求资源的中国需求或开始回落。

图表(link.reuters.com/ryk74w)显示，油价跌势真正加快是在10月初。随着石油出口大国沙特继续毫无节制地生产，原油价格本周触及11年低位。

当前石油供应本就过剩。过去六年中，美国石油产量增加了一倍，而随着国际制裁的取消，伊朗很快也将向全球市场供应更多石油。

尽管俄罗斯因乌克兰事件而遭到制裁，又赶上油价暴跌，但该国债券今年仍上涨近20%。以美元计，匈牙利股市.BUX则涨逾30%。

乌克兰债券今年大涨逾40%，为全球表现最佳者。委内瑞拉及阿根廷债券则分居第二及第三名，分别劲扬40%及20%。图表：(link.reuters.com/fac26w)

上海A股.SSEC表现亦不惶多让，年内上涨7.5%；日经指数.N225则涨7.2%。

沪股今年涨幅一度高达30%，但由于中国经济放缓超预期已料定成为今年一个重要主题，该股市又大幅回落。政府当局8月时更放手让人民币贬值3%，令市场措手不及。图表：(link.reuters.com/myh35w)

标普500指数.SPX则创下2011年欧元区危机以来表现最差的一年，包括股利在内的回报率为2.4%。

MSCI明晟全球指数则下跌3.7%，将结束连续三年上涨的局面。

新兴市场同样表现糟糕。MSCI明晟主要新兴市场指数已下挫16%，因为全球增长迟滞、大宗商品价格重挫、美元走强以及一些国家政治环境不利，令巴西、南非、土耳其和马来西亚等国深受其害。

新兴市场货币也遭遇重击。举例来说，巴西雷亚尔大跌33%，南非兰特下挫近24%，土耳其里拉跌20%，俄罗斯卢布也下滑14%。(link.reuters.com/tak27s)

对中国需求的担忧是导致新兴市场货币下跌的幕后推手，特别是对倚重大宗商品的新兴经济体而言；而且不仅仅是原油，今年铜价也重挫26%，创下2007-2008金融危机以来的最大跌幅。

汤森路透/核心大宗商品CRB指数今年已下挫24%，本月稍早触及13年低点。该指数包含19种大宗商品。

2015年出现的另一个意外事件是美国公债表现优于欧洲债券，尽管欧洲央行出台逾1万亿(兆)欧元的债券购买计划，美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定结束自己的购债行动而且在本月升息。

以美元计算的德国10年期公债和意大利公债价格分别下跌9.8%和6.1%。美国10年期公债价格则上升0.9%。(reut.rs/1I8Ee6x tmsnrt.rs/1Ml1jhx)

德国公债实际收益率其实在年初时略高，而以美元计算的债券表现落后大部分应归因于欧洲央行加大货币宽松力度，导致欧元贬值10%。(完)