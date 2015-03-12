焦点：欧元兑美元跌势摸不清底 迫使投资人重新思考全球策略

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。
路透伦敦3月11日 - 欧元兑美元加速跌向平价甚至可能更低水平，让投资者和跨国企业措手不及，忙着调整长期预估并重新思考对全球市场的主要策略。
全球汇市每日5万亿美元的资金流动中，有将近四分之一是欧元兑美元的交易。但数月以来，随着市场消化欧洲央行周一启动的一万亿欧元购债计划，欧元兑美元汇率持续走低。
巧的是欧元这股颓势正好遇上能源市场重挫。“目前全球市场慢慢的受到影响，受冲击的程度很难揣测。”法国巴黎银行全球股市及衍生品策略主管Gerry Fowler说。“汇率和油价在七个月之内分别重挫25%和50%的情况，可能是前所未见。”
欧元起初虽是以慢动作下跌，但本月跌速加快已导致多数资产类别剧烈波动；同时也令投资者重新思考跨境资金流动情况将会有何种后续发展。
仅一周之前，路透调查显示，受访的60多位汇市分析师中多数认为欧元在一个月内将升值至1.12美元，然后在一年内跌至1.08美元。
周三欧元兑美元跌至1.0560，创12年低位。欧元今年迄今跌幅超过12%，季度跌幅有可能创纪录最大。
德意志银行周二表示，目前预计欧元明年最低或跌至0.90，2017年跌至0.85美元。
相比之下，美元指数今年迄今大涨10%，因美联储准备九年来首次升息，而与此同时，欧洲央行却在通过购买欧元区债券放宽政策。
自1970年代初废除布雷顿森林体系固定汇率以来，美元指数或创1992年以来最大季度涨幅。
欧洲和美国长期利率差异以及收益率之差扩大是主要推动力量。德国七年期及以下政府公债收益率全部为负值，同时，德国30年期公债收益率还低于美国两年期公债收益率。
美国30年公债收益率比德国可比公债首次高逾200个基点，利差比一年前增长一倍多。
“投资者藏身之处不多，”摩根大通全球资产配置部主管Nikolaos Panigirtzoglou表示。“如果高回报是你的目标，那么就需要承担股市风险。”
**欧元流动**
欧元疲软令欧元区股票比美国股票更有吸引力，首先这使欧元区股价换算成美元更便宜。其次，投资者还预期欧元区企业因为汇率优势而表现出色。
影响已经能感觉到。标准普尔500指数.SPX周二下跌1.7%，导致该指数跌至低于年初水平，EuroStoxx 50.STOXX50E指数较年初则上涨15%。
1月中以来流入欧洲股市的资金高达270亿美元。去年下半年流出了480亿美元，巴克莱认为210亿美元的差距意味着仍有“大量”流入的可能。
除汇率变动外，欧洲央行购债计划令欧元区债券收益率大幅降低，也促使大量美国企业以欧元筹资，而不用美元。
如果美联储升息，这种趋势可能持续。“你很可能会看到更多美国企业到欧洲发债，只是因为这里利率低，”巴克莱全球和欧洲股市策略主管Dennis Jose称。(完)
(编译 李婷仪/李爽/王丽鑫; 审校 李春喜/龚芳)
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--人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。