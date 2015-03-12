焦点：欧元兑美元跌势摸不清底 迫使投资人重新思考全球策略

图为欧元硬币和美元纸币现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦3月11日 - 欧元兑美元加速跌向平价甚至可能更低水平，让投资者和跨国企业措手不及，忙着调整长期预估并重新思考对全球市场的主要策略。

全球汇市每日5万亿美元的资金流动中，有将近四分之一是欧元兑美元的交易。但数月以来，随着市场消化欧洲央行周一启动的一万亿欧元购债计划，欧元兑美元汇率持续走低。

巧的是欧元这股颓势正好遇上能源市场重挫。“目前全球市场慢慢的受到影响，受冲击的程度很难揣测。”法国巴黎银行全球股市及衍生品策略主管Gerry Fowler说。“汇率和油价在七个月之内分别重挫25%和50%的情况，可能是前所未见。”

欧元起初虽是以慢动作下跌，但本月跌速加快已导致多数资产类别剧烈波动；同时也令投资者重新思考跨境资金流动情况将会有何种后续发展。

仅一周之前，路透调查显示，受访的60多位汇市分析师中多数认为欧元在一个月内将升值至1.12美元，然后在一年内跌至1.08美元。

周三欧元兑美元跌至1.0560，创12年低位。欧元今年迄今跌幅超过12%，季度跌幅有可能创纪录最大。

德意志银行周二表示，目前预计欧元明年最低或跌至0.90，2017年跌至0.85美元。

相比之下，美元指数今年迄今大涨10%，因美联储准备九年来首次升息，而与此同时，欧洲央行却在通过购买欧元区债券放宽政策。

自1970年代初废除布雷顿森林体系固定汇率以来，美元指数或创1992年以来最大季度涨幅。

欧洲和美国长期利率差异以及收益率之差扩大是主要推动力量。德国七年期及以下政府公债收益率全部为负值，同时，德国30年期公债收益率还低于美国两年期公债收益率。

美国30年公债收益率比德国可比公债首次高逾200个基点，利差比一年前增长一倍多。

“投资者藏身之处不多，”摩根大通全球资产配置部主管Nikolaos Panigirtzoglou表示。“如果高回报是你的目标，那么就需要承担股市风险。”

**欧元流动**

欧元疲软令欧元区股票比美国股票更有吸引力，首先这使欧元区股价换算成美元更便宜。其次，投资者还预期欧元区企业因为汇率优势而表现出色。

影响已经能感觉到。标准普尔500指数.SPX周二下跌1.7%，导致该指数跌至低于年初水平，EuroStoxx 50.STOXX50E指数较年初则上涨15%。

1月中以来流入欧洲股市的资金高达270亿美元。去年下半年流出了480亿美元，巴克莱认为210亿美元的差距意味着仍有“大量”流入的可能。

除汇率变动外，欧洲央行购债计划令欧元区债券收益率大幅降低，也促使大量美国企业以欧元筹资，而不用美元。

如果美联储升息，这种趋势可能持续。“你很可能会看到更多美国企业到欧洲发债，只是因为这里利率低，”巴克莱全球和欧洲股市策略主管Dennis Jose称。(完)

(编译 李婷仪/李爽/王丽鑫; 审校 李春喜/龚芳)

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