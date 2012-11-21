* 外管局调整直接投资外汇管理政策

* 取消部分直接投资项下管理环节,简化直接投资外汇管理程序

* 进一步放松直接投资项下资金运用的限制

路透北京11月21日电---中国国家外汇管理局周三发文,取消部分直接投资项下管理环节,简化直接投资外汇管理程序,以及进一步放松直接投资项下资金运用的限制,并自12月17日起实施.

这份进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知,共取消了35项行政审核,简化合并14项行政审核,取消外国投资者以其境内合法所得进行投资的有关核准手续,简化外商投资性公司境内再投资管理.

"放宽直接投资项下外汇账户开立个数及异地开户限制;放宽直接投资项下异地购付汇限制;放宽境外放款资金来源及放款主体资格限制,允许境内主体以国内外汇贷款对外放款,允许外商投资企业向其境外母公司放款."通知称.

同时取消部分直接投资项下管理环节,取消直接投资相关账户开立、入账、结汇以及购付汇核准;取消直接投资常规业务的境内外汇划转核准;取消外国投资者境内合法所得再投资核准;取消减资验资询证;取消外商投资性公司境内再投资的外汇登记及验资询证.

进一步简化现有管理程序,简化直接投资项下外汇账户类型;简化资本金结汇管理程序;简化外商投资企业验资询证及转股收汇外资外汇登记程序;大幅简化审核材料、缩短办理时限.

外管局有关负责人称,政策调整後,直接投资外汇管理流程得到大幅简化并优化.企业办理外国投资者收购中方股权业务时,无需进行境内资产变现账户的开立核准和资金入账核准等.

在减少事前审批事项的同时,外汇局进一步健全了包括综合分析、非现场监测、现场核查、分类监管等为主要内容的直接投资外汇业务非现场监管机制,强化了对银行和企业办理直接投资业务整个流程的合规性与备案信息反馈的要求.

"有利於外汇局集中精力做好统计监测和分析预警工作,更好地把握跨境资金流动态势、有效防范和应对宏观金融风险."外管局称.(完)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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