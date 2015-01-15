瑞郎兑欧元跳涨近30% 此前瑞士央行放弃瑞郎汇率上限

独家：优步因使用软件帮助司机躲避监管面临刑事调查
路透旧金山5月4日 - 两位熟悉情况的消息人士称，针对网约车企业优步(Uber)使用一种软件工具来帮助司机躲避地方交通部门的情况，美国司法部已就此展开刑事调查。
路透伦敦1月15日 - 瑞郎兑欧元周四飙升近30%，因此前瑞士央行意外取消已实施逾三年的瑞郎兑欧元汇率上限1.20。
在瑞士央行发表声明后的几分钟内，市场极度动荡，瑞郎兑欧元迅速突破平价水准，达到0.8052瑞郎，之后缩减涨幅，报1.0350瑞郎。
瑞郎兑美元亦大涨25%，至0.8900瑞郎。
瑞士央行最近几个月一直力抗强烈压力，守卫瑞郎汇率上限。瑞士央行在2011年9月制定瑞郎汇率上限，当时是因为欧元区经济及政治问题，引发避险资金流入推升瑞郎。
欧洲央行最快下周推出量化宽松的可能性，加重瑞士央行所面临的压力，市场人士称瑞士央行入市，近日持续在1.2009瑞郎附近买进欧元。
“这完全出乎市场的意料，”Jefferies驻伦敦的外汇策略主管Jonathan Webb说。
“瑞士央行可能觉得欧洲央行将在下周推出QE，外加希腊又将迎来大选，在这种情况下瑞士要继续买欧元是很辛苦的。所以他们就放弃了上限并扩大负利率。我们预计，在所有止损单都清空后，欧元/瑞郎将位于约0.90-1.00瑞郎。”（完）
(编译/审校 王兴亚/蔡美珍/白云/艾茂林/张明钧)
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