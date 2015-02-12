美国财长重申货币竞贬策略将是重大错误

路透孟买2月12日 - 美国财长雅各布·卢周四表示，对于那些利用本币贬值来获得不公平贸易优势的国家，美国将予以“强力反击”，重申他本周向20国集团(G20)表达的忧虑。

雅各布·卢表示，美国经济已经拨云见日，不过全球其它国家需要更加努力提振经济增长。他敦促欧洲加大运用财政政策，以强化货币刺激措施，从而带动经济增长。

雅各布·卢的讲话强化了他在伊斯坦布尔G20财长会议上传递的信息，不过他没有点名哪个国家涉嫌操作汇率贬值。

自欧洲央行宣布1万亿欧元的刺激措施之后，欧元兑美元下滑，而中国和澳洲等大宗商品出口国的货币近期也表现低迷。

雅各布·卢在接受NDTV Profit采访时，对于刺激信贷和经济的量化宽松措施，与旨在通过汇率获得“不正当贸易优势”的政策，作了明显区隔。

“我们已明白表示将对抗那类不公平的政策，并将强力反击。”雅各布·卢在该金融新闻频道表示。

“如果全球陷入...竞相令本币贬值的状况，将是极大错误。”

他表示美国经济已“好转”，就业正呈现持续成长，薪资增长且房市和制造业复苏。

“当前美国的复苏形势是可自给自足并增长，但我们不能将美国视为自成一格的孤屿。”雅各布·卢表示。

“因此我们非常关切，全球经济其他部份也需有更大的成长。”

雅各布·卢指出，对比之下，欧洲不愿利用财政工具来提高增长，因为部分国家没有这样的余裕；同时欧陆面对需稳定乌克兰及希腊的“实际挑战”。

“欧洲已布署了货币政策工具，我认为他们若能利用部分财政空间来增加需求，将使货币政策发挥更大效用。”雅各布·卢说。“那将有助促进经济。”(完)

(编译 王洋/张若琪 审校 蔡美珍)

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