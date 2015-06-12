汇市综述：黑田东彦讲话激起小浪花 新西兰元因央行降息重挫

图为置于日元现钞上的一张百元美钞。 REUTERS/Shohei Miyano

整理 李爽

路透北京6月12日 - 美国强劲非农报告支撑下的美元涨势本周遭遇小插曲，日本央行总裁黑田东彦一句“日圆已非常疲弱”，一度打压美元兑日圆挫至两周低点，但一系列强劲经济数据提升了美联储加息预期，提振美元由跌转升。

此外，希腊债务危机协商迟迟不见进展，欧元处于守势，以及其他国家采行宽松政策路径，在助涨美元过程中显然也功不可没。长期来看，美元有望更上层楼。

本周澳新货币的表现形成鲜明对比，澳元因澳洲降息可能性减小而上涨，但新西兰央行意外降息并称后续还有降息空间，则打压新西兰元跌至五年低点。

展望下周，多家央行政策会议将轮番登场，包括重量级的美联储、日本央行、以及瑞士和挪威央行，此外，还有澳洲央行政策会议记录，欧洲央行管委员会与全行委员会会议。数据面也有一些看点，包括多国CPI、PPI和贸易收支及经常帐数据等。

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美国上周五公布强于预期的非农就业报告，点燃美联储9月升息预期，美元也因此熠熠生辉。但日本央行总裁黑田东彦的一席话在汇市激起浪花。黑田东彦周三在议会表示，日圆已经“非常疲弱”，实质汇率不大可能进一步走软，此后日圆兑美元由近13年低点跳涨2日圆。

这番言论让日本财务省官员始料不及。日本央行官员称，黑田东彦这番评论是即兴发言，未遵循讲稿，这并不暗示央行改变了日圆疲软有利于经济的看法。

据了解情况的日本政府和央行官员表示，黑田东彦发表日圆不大可能进一步走软的讲话，并非日本政府为限制日圆贬值做出的协同安排。相比之下，当时也在场的日本财务大臣麻生太郎仅仅表示，不管日圆汇率是上涨还是下跌，都应该是“缓慢且稳定的”。

安倍晋三的经济顾问本田悦朗对路透说，他认为目前在123日圆的美元兑日圆汇率没有问题，只要该货币对走势稳定。

**美元恢复涨势**

周四数据显示，美国5月零售销售急剧增长，与近期乐观的就业数据一道表明，美国经济在今年开局不利后有所回暖。如果这股动能维持下去，美联储的确有可能在今年稍后开始升息，这也是许多分析师倾向认为会出现的情景。

美元多头从中受到一些鼓舞，美元指数最新报95.099，脱离周三创下的近一个月低位94.322。美元兑日圆报123.56日圆，远离本周低位122.46。

“二季度对许多市场参与者来说都是个艰难的季度，而且FOMC下周又将要开会，市场人士或许不太愿意重建美元多仓或短期利率空仓，”法巴银行分析师在研报中写道。

而希腊债务谈判遇挫令欧元处于守势。国际货币基金组织(IMF)周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。

在此背景之下，欧元兑美元下滑至1.1242美元，从周三所及的1.1387美元高点回落。欧元于隔夜市场低见1.1181美元，不过最后却收复半数跌幅。

“金融市场对希腊的消息已感疲乏，但在情况明朗之前，它仍是个令人烦扰的因素，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师表示。

**澳新货币对比鲜明**

新西兰央行周四出人意料将指标利率下调25个基点至3.25%，为四年来首次。该央行预期需求将趋软，降息大门依然敞开，打压新西兰元一度跌至五年低点。

周四公布的一项路透调查显示，新西兰央行预计会在未来三个月内再度降息，然后维持较长一段时间的按兵不动状态。

但澳洲就业报告显示失业率跌至一年低点6.0%，强化利率将暂时持稳的可能性，激励澳元反弹。分析师认为澳洲央行不急于行动，因在以往央行已经暗示，其对于解读就业数据是相当谨慎的。(完)

(审校 屈桂娟)

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