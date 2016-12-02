美元在11月大涨后下滑 英镑走坚

路透纽约12月1日 - 美元兑一篮子货币周四下跌，对特朗普政府政策将刺激美国经济增强的预期带动美元11月大涨后，交易商锁定利润，且周五政府就业报告出炉前，市场保持谨慎态度。

美元兑英镑下跌，因英国脱欧事务大臣戴维斯称英国考虑继续缴纳欧盟预算以换取市场准入后，英国“硬退欧”阵线遭遇挫折。

英镑兑美元急升最多约1.6%，至三周高位1.2696美元。纽约汇市尾盘升0.5%，报1.2575美元。

“美元兑多数主要货币成交放量，但整体基调算是美元整固走势，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler在研究报告中说。

美元指数跌0.4%，至101.06，上周触及13年半高位102.05，11月上升3.1%。

美元兑日圆在稍早触及九个月高位114.82日圆后回落，纽约尾盘跌0.4%，至114.03日圆。

美元在12月开局不稳，今日美国公布的制造业和建筑支出数据强劲，带动美国公债收益率上涨。

投资者在等待周五1330 GMT出炉的政府11月就业报告是否支持美国经济成长加快的观点，这可能引发美元进一步上涨。

欧元攀升，此前路透报导，欧洲央行将把购债计划延长至3月之后，且考虑下周四政策会议后就最终结束资产购买计划发出正式信号。

欧洲经济增长仍然迟滞，欧洲央行延长量化宽松政策并不出人意料，但即使是欧洲央行只摆出会结束量化宽松的姿态，也对欧元有利。

“当你认为有可能量化宽松这列经济刺激火车不是无限期进行，就会给欧元带来上行动能，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail说。

欧元进一步上涨，此前法国总统奥朗德宣布将不会寻求连任，市场认为，这令明年总统选举中，保守党派候选人菲永击败民族阵线主席玛琳娜.勒庞的路途轻松一些。

欧元兑美元升0.6%，报1.0649美元，兑日圆涨0.2%，报121.38日圆。 (完)