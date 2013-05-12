日圆兑美元跌至四年半低点 因日本投资人增购海外资产

* 美元大涨至近102日圆，夏季前上望105日圆

* 交易商报称在102日圆有选择权阻力

* 欧元兑日圆触及逾三年高位

* 焦点转向G7会议

路透纽约5月10日 - 日圆兑美元周五大跌至逾四年低点，此前数据证实日本投资人增购海外资产，因日本央行实施大规模宽松货币政策，市场预计日圆将进一步下滑。

而美元普涨，因包括上周五强劲的4月非农就业报告和本周四的周度初请失业金等近期强劲的美国就业市场数据，引发市场传闻美联储可能减少购买资产规模。

随着日圆兑美元周四跌穿重要心理和技术水准100日圆，多数分析师预计由于日本央行实施高达1.4万亿美元购债计划，日圆将继续走软。

部分投资人认为今夏美元兑日圆将升至105日圆，年底前高见110日圆。日本央行的政策令日圆承压，而日圆兑美元的颓势也是美国经济状况不断改善的结果。

花旗集团旗下CitiFX的G10策略部门主管Steven Englander表示，日圆/美元跌穿100日圆确实令人兴奋，而近几周美国非农就业报告和初请失业金数据显示美国经济复苏。

“投资人原本指望欧洲经济和日本经济改善，但事实是只有美国经济有起色，日圆走势表现出了这一点，”他表示。

日圆兑美元跌至101.98日圆，为2008年10月来最低，纽约尾盘，美元升1%，报101.58日圆。

交易商表示，在日圆跌穿据报在101.50日圆的选择权阻力，且在101.55和101.60日圆上方触动美元止损买单后，日圆扩大跌势。另一选择权阻力据称潜伏在102.00日圆。

选择权市场的对冲货币是现汇市场活动的最大来源之一。可观的选择权相关需求通常被迫进入市场，朝汇价突破方向交易，要么出脱对冲或回补新暴险部位，要么两者兼有。

“突破了100日圆带来了新的生命力，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。

日本财务省公布的资本流动数据显示，日本投资人在过去两周为海外债券的净买家，逆转先前自1月以来的卖超情况.

“由于在日本不存在收益率，投资人被迫在其他地方寻求收益，这拉低日圆价格，并提振美元等评等较高国家的货币，”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示，“随着新的趋势发展，日圆已经开始又一轮跌势。”

自日本央行4月4日宣布激进宽松货币政策以来，日圆兑美元已经大跌近9%，今年迄今跌幅超过17%。

瑞银分析师也持乐观态度，将一个月和三个月美元兑日圆预估值分别上调至102日圆和105日圆，之前预估均为95日圆。

但其他分析师则更为谨慎，相信美元/日圆触及高位后，升势可能放缓。

富国汇市策略部门主管兼执行董事Nick Bennenbroek表示，需要新的央行暗示才能刺激新一轮涨势，比如美联储对通胀强硬和日本央行对通胀温和。“我认为不会很快出现这些信号。”

**关注G7**

市场焦点现转向周五和周六在英国举行的七国集团(G7)会议，会上可能讨论汇率问题，特别是日圆颓势。即便是在日圆/美元还没有跌穿100日圆的时候，美国政府已经在密切关注日本刺激经济再通胀的努力。

再通胀还是初级阶段，但日圆兑美元自去年秋季以来已经重挫了近32%。

美国财政部长杰克卢周五称，日本存在经济成长方面的问题需要解决，但其刺激经济的尝试需要保持在避免货币竞相贬值的国际协议框架内。

根据路透数据，欧元兑日圆触及132.25日圆的三年高位，纽约尾盘报131.82日圆，升0.5%，但兑美元跌0.5%，报1.2979美元，盘中触及一个月低点1.2935美元。

根据Reuters Dealing数据，约有价值48亿美元的日圆易手，价值42亿美元的欧元易手。

本周美元兑日圆升2.6%，但只是4月5日该周来表现最强的一周。本周欧元兑美元跌1%，为3月29日该周来表现最差的一周。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2992 1.3041 -0.38 -1.53 1.3194

美元/日圆 101.58 100.59 +0.98 +17.11 86.74

欧元/日圆 132.04 131.21 +0.63 +15.37 114.45

美元/瑞郎 0.9566 0.9480 +0.91 +4.49 0.9155

英镑/美元 1.5363 1.5448 -0.55 -5.46 1.6251

美元/加元 1.0098 1.0067 +0.31 +1.78 0.9921

澳元/美元 1.0020 1.0092 -0.71 -3.59 1.0393

欧元/瑞郎 1.2428 1.2365 +0.51 +2.92 1.2075

欧元/英镑 0.8456 0.8440 +0.19 +4.21 0.8114

新西兰元/美 0.8298 0.8391 -1.11 +0.18 0.8283

元

美元/挪威克 5.7890 5.7793 +0.17 +4.06 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.5230 7.5398 -0.22 +2.49 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.5930 6.5543 +0.59 +1.45 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5785 8.5489 +0.35 +0.01 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。