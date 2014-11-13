焦点：汇市操纵案刑事调查进入关键阶段 哪些银行会率先服软？

在美国加州洛杉矶拍摄的一处花旗银行的标识。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿/纽约11月12日 - 周三六家全球性银行就涉嫌操纵外汇市场的行为与美英当局达成民事和解，支付了43亿美元罚金，这为接下来的相关调查协商铺路，后续调查可能导致更严重后果。

花旗(C.N)、瑞银UBSN.VX、汇丰(HSBA.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、摩根大通(JPM.N)和美国银行America (BAC.N)同意支付罚金，就它们未能阻止交易员试图操纵汇市的过失达成民事和解。

不过这项和解协议不包括美国司法部一项已经进行到深入阶段的刑事调查，以及纽约州金融监管负责人Benjamin Lawsky进行的调查。Lawsky向来就有让国际性银行支付创纪录的和解费的名声。

知情人士称，司法部可能在明年初提起首项刑事指控，Lawsky也可能在卸任前对管辖范围内的银行采取行动，他可能在2015年初卸任。

目前还不清楚和解费会比周三的43亿美元高多少，以及哪些银行会率先和解，特别是与美国司法部。

本月稍早，摩根大通表示“正在与美国司法部进行磋商”，以解决相关调查问题，这是迄今披露的最有力信息之一，暗示该行可能是最早就刑事指控达成和解的银行之一。

司法部发言人Peter Carr称，该机构仍在继续调查。Lawsky发言人Caitlin Ferrell拒绝就该调查置评。

这些银行还面临英国严重诈欺办公室(SFO)的刑事调查，还引来了欧盟执委会的关注。后者尚未启动正式调查。

**纽约州当局调查**

Lawsky是纽约州金融局首长。近几个月来，他帮助银行就制裁和税务违规达成了创纪录的和解方案，还可能会大幅提高外汇调查的最终罚金数额。

他不仅可以威胁吊销这些银行的执照，而且还曾要求银行解雇员工并追讨其奖金。

在Lawsky的调查中，超过十余家银行已经收到了提供文件的要求，包括巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、高盛、莱斯银行集团、法国兴业银行和渣打银行。

两名消息人士称，巴克莱退出周三的集体和解协议，是因为不希望在未与Lawsky达成协议前就和其他监管方和解。Lawsky的影响力可见一斑。

消息人士表示，Lawsky已经在巴克莱安装了由顾问公司Devon Capital所提供的监控器，且即将在德意志银行也安装一个，此举可以让他收集更多操纵指控的证据，且可能强化在和解磋商中的筹码。

一位消息人士表示，Lawsky在收到初步信息，暗示这两家银行也是严重犯规者后，便设法安装监控器。

**定罪的证据**

熟知司法部犯罪调查的消息人士表示，对银行业者所处的罚款，可能要比另一件操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的罚款要来得高。

举例而言，如果银行为和解Libor操纵指控而达成缓起诉协议，那么可能在汇市操纵调查中被迫认罪。

司法部亦料将对个人提出刑事指控。消息人士曾表示，检察官可能向交易员及其主管求处刑责，但不太可能波及到银行的高层主管。

他们指出，私密聊天室的文字版本提供了交易商定罪的证据，但没有明白地牵连到高层员工。(完)

(编译 李春喜/朱晓军/戴素萍 审校 张明钧)

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