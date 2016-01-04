日圆走强 因中国数据拖累全球股市急跌

路透纽约1月4日 - 日圆周一普涨，因令人失望的中国制造业数据引发全球股市抛售，促使交易商纷纷买入日圆这一传统避险货币。

日圆兑美元攀升至11周高位，兑欧元触及4月来最高。

“今日的走势是典型的避险交易，投资者买入日圆避险，”J.P. Morgan Private Bank的汇市宏观策略师Alberto Boquin表示。

沪综指周一急跌7%，因中国数据引发对全球经济未来走向的担忧，并使美国进一步升息的机率降低。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息，为近10年来首次，此举扶助提振美元。

“全球成长疲弱可能阻碍美国再度升息，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

中国人民币 CNH=D3 CNY= 在在岸和离岸交易中均触及逾四年来最低水平。

尽管中国政府去年8月意外让人民币贬值，但中国制造业仍持续萎缩，由此引发的不安情绪促使交易商买入日圆避险。

日圆兑美元 JPY= 上扬0.7%，报119.40日圆，盘中触及11周高位118.68日圆。日圆兑欧元 EURJPY= 最新上扬1%，报129.17日圆，稍早升至128.64日圆的高位。

对全球第二大经济体中国的忧虑重燃也重创澳元和其他严重依赖对华出口的国家的货币。

澳元 NZD= 和新西兰元 AUD= 兑美元下跌超过1%，加元兑美元 CAD=D3 跌0.9%，报1.3950加元。

美元兑欧元缩减稍早跌幅，因数据显示德国12月通胀意外放缓，2015年通胀年率触及纪录最低水平。

欧元兑美元 EUR= 跌0.3%，报1.0829美元，日高为1.0946美元。

“欧洲最不需要的就是低通胀。这巩固了欧洲央行将会进一步放宽政策的观点，”Western Union的Manimbo说。

欧洲其他货币方面，瑞典克朗兑欧元和美元走软，之前该国央行授权总裁立即开始干预汇市压低克朗，以刺激本国经济。

瑞典克朗兑美元 SEK= 下跌0.7%，报8.5011克朗；兑欧元 EURSEK= 跌0.2%，报9.2101克朗。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0829 1.0858 -0.27 -0.29 1.0860

美元/日圆 JPY= 119.42 120.30 -0.73 -0.73 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 129.34 130.45 -0.85 -0.87 130.47

美元/瑞郎 CHF= 1.0016 1.0010 +0.06 -0.02 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4715 1.4743 -0.19 -0.16 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3951 1.3848 +0.74 +0.81 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5605 6.6283 +1.03 +0.92 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7188 0.7296 -1.48 -1.20 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0851 1.0879 -0.26 -0.32 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7363 0.7351 +0.16 -0.05 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6749 0.6846 -1.42 -1.11 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.8735 8.8658 +0.09 +0.38 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.6194 9.6370 -0.18 +0.19 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4942 8.4450 +0.58 +0.56 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2008 9.1956 +0.06 +0.33 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)