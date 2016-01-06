美联储会议记录拖累美元走低 人民币触及纪录低位

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约1月6日 - 美元兑一篮子货币周三从一个月高位回落，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月会议记录显示，联储未来升息的步伐将是渐进的，因担忧通胀长期保持在低位。
对中国经济的担忧打压人民币跌至2010年离岸市场交易开始以来的最低水平，并拖累全球股市加速下跌。
交易商如坐针毡，纷纷买入低风险日圆，日圆兑美元徘徊在三个月高位附近，兑欧元触及九个月峰值。
“会议记录使对联储未来升息的预期更加谨慎。这可能成为长期影响美元表现的题材，”FXCM的量化策略师David Rodriguez在谈到联储决定时表示。
根据会议记录，美联储上月决定升息，之前绝大部分决策者相信通胀将会回升，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。
尽管新年伊始市场走势震荡，且数据显示美国企业活动降温，但一位美联储高阶官员周三表示，2016年联储仍可能升息四次。
“我认为升息四次在可接受的范围内，”美联储副主席费舍尔告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)。
美元指数.DXY尾盘下跌0.2%，报99.160，略低于周二触及的一个月高位。
对全球第二大经济体中国的担忧拖累股市在2016年前三日的交易中急挫，引发对日圆的大规模避险需求。
“本周的波幅让所有人大跌眼镜。均拜中国因素所赐，”意大利的Intesa Sanpaolo Banca IMI的外汇销售部主管Gian Marco Salcioli表示。
另外，朝鲜宣称成功进行核弹试验，推动日圆兑欧元和美元走强。
美元兑日圆JPY=下跌0.5%，报118.49日圆。欧元兑日圆EURJPY=回落0.1%，报127.79日圆。
人民币急跌让投资者倍感不安，仅三天的时间人民币汇率就重挫近2.5%，几乎追平8月一次性贬值时的跌幅。8月贬值导致全球股市崩跌。
中国人民银行再度下调人民币中间价CNYFIX=SAEC后，离岸人民币汇率CNH=D3急跌逾1%，兑美元在伦敦时段交易中跌至6.7315的纪录低位。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0778 1.0746 +0.30 -0.76 1.0860
美元/日圆 JPY= 118.46 119.05 -0.50 -1.53 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 127.68 127.93 -0.20 -2.14 130.47
美元/瑞郎 CHF= 1.0070 1.0081 -0.11 +0.52 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4626 1.4671 -0.31 -0.76 1.4738
美元/加元 CAD= 1.4071 1.3995 +0.54 +1.68 1.3839
美元/离岸人民币 CNH=D3 6.6283 6.6425 +0.21 +1.13 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7071 0.7157 -1.20 -2.80 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0856 1.0838 +0.17 -0.28 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7372 0.7319 +0.72 +0.07 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6635 0.6700 -0.97 -2.78 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.9498 8.9081 +0.47 +1.24 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.6545 9.5787 +0.79 +0.56 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5845 8.5971 -0.15 +1.63 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2627 9.2412 +0.23 +1.01 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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