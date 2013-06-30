美元上涨 投资人再度消化美联储9月缩减购债的可能性

* 美元兑日圆和欧元上涨

* 投资人在本季最后一个交易日轧平仓位

* 美联储理事史坦预计美联储有可能在9月缩减购债

路透纽约6月28日 - 美元兑日圆和欧元周五上涨，因投资人再度消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)将早至9月货币政策会议上就缩减购债计划的可能性。

美联储理事史坦周五强调，美联储有可能在9月需要考虑缩减量化宽松政策。

史坦表示，联储对缩减每月850亿美元购买资产计划的最终决定要基于推出刺激措施后的整体经济进展，而不是对最近的经济数据“过度敏感”。

“不能轻易忽视史坦的讲话，他的讲话令部分委员可能已经基本上决定在9月采取行动的风险增加，”摩根大通分析师Michael Feroli表示。

“更通俗的讲，同本周稍早美联储其他官员的讲话相比，史坦的讲话安抚市场对美联储政策的认知、质疑市场对首次升息预期的成分较少。”

摩根大通之前预计美联储首次“缩减刺激行动规模”可能将在9月至12月，但由于美国首季经济成长数据和第二季经济成长数据或显示成长缓慢，该行表示，美联储可能在12月减少宽松政策。

汤森路透/密歇根大学公布的调查结果显示，美国6月底消费者信心改善，接近5月所创的近六年高位后，美元获得进一步提振。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.2%，报1.3015美元，日低为1.2990美元，美元兑日圆升0.9%，报99.20日圆。

纽约尾盘，美元/日圆的成交量增至40亿美元，欧元/美元的成交量为43亿美元。

6月，美元兑日圆跌1.2%，结束八个月连升，欧元兑美元则无甚变动。

“欧元/美元正在近期交投区间的底部约1.3000美元整固，”Tempus Inc外汇交易员Andrew Dilz表示，“但没有理由不在1.3000美元交易。”

里奇蒙联储总裁拉克尔周五表示，投资者在消化美联储今年稍晚将缩减购债计划的消息时，金融市场的波动性将增加，市场需做好准备，但这是可以理解的调整，不会拖累经济成长。

投资人也开始揣测下周四欧洲央行的货币政策声明。

分析师表示，市场愈发担心欧元区迟滞的经济表现可能殃及欧元。

本周，欧洲央行总裁德拉吉指出欧元区经济成长有下滑风险，并称该行离退出宽松货币政策还早着呢。

“我们认为德拉吉将在声明和记者会上使用对通胀更温和的措辞，这将带动对进一步放宽政策措施，包括负存款利率的预期，”CitiFX在研究报告中表示。

英国央行，澳洲央行和瑞典央行都将在下周举行货币政策会议。

尽管美联储购买资产的行动对美元构成压力，但Song表示，如果欧洲央行采取更多措施提振经济成长，投资人会将之视为利多迹象。

其他分析师谨慎认为，季末的资金流对市场人气造成一些扭曲。

大型基金逢月底和季末都会重新平衡投资组合，所以每逢这一交易日，其资金流和轧平仓位需求通常主导了交易。

澳元兑加元纽约尾盘跌0.6%，报0.9644加元，在国际货币基金组织(IMF)发布央行持仓数据后触及日低0.9607加元。

IMF数据显示，首季各国央行持有价值986.6亿美元的澳元储备，占1.63%，持有价值949.3亿美元的加元储备，占1.57%。

今日 上日 当日 今年以 2012年

来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3008 1.3035 -0.21 -1.41 1.3194

美元/日圆 99.12 98.34 +0.79 +14.27 86.74

欧元/日圆 128.92 128.20 +0.56 +12.64 114.45

美元/瑞郎 0.9447 0.9451 -0.04 +3.19 0.9155

英镑/美元 1.5210 1.5257 -0.31 -6.41 1.6251

美元/加元 1.0518 1.0476 +0.40 +6.02 0.9921

澳元/美元 0.9136 0.9270 -1.45 -12.09 1.0393

欧元/瑞郎 1.2293 1.2323 -0.24 +1.81 1.2075

欧元/英镑 0.8555 0.8541 +0.16 +5.44 0.8114

新西兰元/美元 0.7741 0.7790 -0.63 -6.54 0.8283

美元/挪威克朗 6.0670 6.0417 +0.42 +9.06 5.5630

欧元/挪威克朗 7.8934 7.8783 +0.19 +7.54 7.3403

美元/瑞典克朗 6.7030 6.7399 -0.55 +3.15 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.7117 8.7880 -0.87 +1.56 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日

涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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