美联储升息预期推动美元再创数月新高 摆脱疲弱数据影响

路透纽约11月23日 - 美元周一触及八个月高位，受助于旧金山联储总裁威廉姆斯周末发表的对通胀立场异常强硬的讲话，他的讲话进一步夯实了12月升息预期。

威廉姆斯周六表示，如果美国经济不令人失望，12月升息的“机率很高”。他还表示美联储可能在短期内升息，但升息的步伐应该缓慢。威廉姆斯今年是有投票权的联邦公开市场委员会(FOMC)委员。

威廉姆斯素来以政策鸽派着称，这使得他的讲话更有冲击力，Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

“对他而言，承认下月升息的机率很高是向市场发出强烈信号，暗示美联储内部在下月可能升息问题上的共识度正不断提高，”他说。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，利率期货表现暗示，投资者认为联储在下月升息的机率接近75%。升息前景使美元对于投资者而言更具吸引力。

威廉姆斯的讲话以及不断升温的升息预期，盖过了周一出炉的疲弱的美国制造业和楼市数据。

数据显示，美国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值为2013年10月来最低。美国10月成屋销售较前月下降3.4%，但两项数据仍支持了美国经济长期稳定的大趋势。

成屋销售同比增长3.9%，有望录得八年来最高年销售量。制造业活动放缓的幅度较大，但仍支持该行业以稳健步伐扩张的观点。

美元指数盘中一度上扬0.4%，触及八年高位100.000，距离今年峰值100.390不远。

欧元兑美元盘中跌至1.06美元之下，触及七个月新低。尾盘下跌0.2%，报1.0623美元。

包括挪威克郎、加元和新西兰元在内的商品货币一度攀升，因沙特政府在一份简报中称，将与其他产油国合作保持市场稳定后，油价跳涨。但涨势短暂，这三种货币今日兑美元均走低。

英镑兑美元也走低，下跌0.5%，报1.5117美元。(完)