日圆兑美元触及四年半低位 欧元连跌第四日

* 日圆继续遭抛售，兑美元跌至四年半低位

* 欧元兑美元跌至五周半低位

* 澳元录得20年来最长跌势--DailyFX

路透纽约5月14日 - 日圆和欧元兑美元周二均连跌第四日，日圆兑美元触及四年半最低，因有迹象显示美国经济正在改善。

早在上周日圆/美元跌穿100大关之前，日圆就一直处于跌势，部分原因在于日本央行采取了激进的货币政策行动，且市场预期美国联邦储备委员会(美联储)将在今年某个时候缩减购债规模。

“日本央行以前所未见的规模放宽政策是原因之一，在今后几个月里，另一个原因是日本经常账将恶化，”嘉信理财(Charles Schwab)的汇市分析师Tatjana Michel在谈到日圆持续走软时说，“日本的出口有所改善，但进口价格上涨。”

Michel认为，到年底时，日圆/美元将跌至110至115日圆，2014年将进一步走低，跌至120-130日圆。

美元/日圆盘中攀升至四年半最高位102.40日圆，尾盘上扬0.4%，报102.20日圆。

欧元兑日圆尾盘上扬0.2%，报132.30日圆，日高为132.77日圆，接近三年半高位。

尽管日本公债收益率攀升也未能遏制日圆持续走软的趋势。日本公债收益率攀升通常会削弱海外债券对日本投资者的吸引力。

路透对经济分析师的调查预计，如果价格攀升速度不像预期的那么快，日本央行最早可能在10月再度放宽货币政策。受访分析师还上调了对日本经济的成长预期。

周一公布的数据显示，美国零售销售4月意外增长，美元受到支撑。如果未来出炉的数据仍显示美国经济复苏，美元可能进一步走强。

美国4月进口价格回落，因油价下跌，这对家庭财务状况而言是个好消息，同时也显示通胀压力较低。

本周将公布的美国数据包括，周三的工业生产和房屋开工数据，周四的消费者物价指数，周五的消费者信心数据。

**欧元兑美元持稳**

欧元兑美元在平盘上下拉锯，强于预期的欧元区工业生产数据抵消了德国投资者信心回落的影响。德国经济景气判断指数暗示该国经济复苏疲弱。

惠誉将希腊评等从“CCC”上调至“B-”的消息小幅提振欧元。.

但欧洲央行可能调降存款利率至负值的风险仍然重压欧元。

“欧元/美元在平盘上下拉锯，因欧元区经济数据喜忧参半，正负面影响相互抵消，使市场人气总体仍然偏空，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“在美联储超宽松政策结束似乎指日可待时，有关欧洲央行可能进一步压低借贷成本以刺激经济复苏的预期是推低欧元的主要因素之一，”他说。

欧洲央行与德国在有关欧元区应以多快的速度建立一套处置破产银行的体系问题上意见不和。

欧元兑美元尾盘回落0.3%，报1.2943美元，根据路透数据，盘中触及五周半低位1.2930美元。

根据路透数据，澳元兑美元连跌第七日。据DailyFX的定量策略师David Rodriguez的计算，这是澳元至少20年来持续时间最长的跌势。

“我们的自营零售外汇头寸数据显示，目前散户做多澳元/美元的程度为纪录最高，”Rodriguez说，“我们通常将此视为一个反向指标，即如果散户看多，我们就看空。如果散户做空或做多的程度很高，就警示将出现修正，但我们认为总体方向非常明显。”

澳元兑美元尾盘报0.9890美元，回落0.6%。

今日 上日 当日 今年以 2012年

来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2918 1.2975 -0.44 -2.09 1.3194

美元/日圆 102.35 101.82 +0.52 +18.00 86.74

欧元/日圆 132.30 132.09 +0.16 +15.60 114.45

美元/瑞郎 0.9666 0.9568 +1.02 +5.58 0.9155

英镑/美元 1.5210 1.5297 -0.57 -6.41 1.6251

美元/加元 1.0179 1.0104 +0.74 +2.60 0.9921

澳元/美元 0.9888 0.9951 -0.63 -4.86 1.0393

欧元/瑞郎 1.2490 1.2423 +0.54 +3.44 1.2075

欧元/英镑 0.8495 0.8481 +0.17 +4.70 0.8114

新西兰元/美元 0.8196 0.8247 -0.62 -1.05 0.8283

美元/挪威克朗 5.8322 5.7990 +0.57 +4.84 5.5630

欧元/挪威克朗 7.5472 7.5245 +0.30 +2.82 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6657 6.6085 +0.87 +2.57 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.6131 8.5772 +0.42 +0.41 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨

跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 白云)

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