利用自贸区平台加快推动双向跨境投资政策落地--中国证监会

路透上海6月18日 - 中国证监会办公厅副主任李钢周四表示，证监会下一步将利用自贸区平台，加快推进资本市场国际化进程，包括加快推动双向跨境投资政策落地，推进资本项下可兑换的先行试点。

他在陆家嘴金融论坛吹风会上指出，未来证监会将利用自贸区平台，支持证券期货经营机构推出跨境业务，加快创新发展；加快证券期货行业开放步伐，提升国际竞争力；持续提升资本市场国际化进程，增强资本市场整体实力；探索监管机制创新，有效防范跨境风险。

证监会已批准上海期交所在上海自贸区成立上海国际能源交易中心并开展原油期货交易，原油期货正加快筹备中。目前已发布境外交易者和境外经纪公司从事境内特定期货产品的相关规则，并协调相关部委出台相关配套政策。另外，证监会还批准上海证交所在自贸区筹建国际金融资产交易平台。

对于论坛期间是否会对深港通推出时间表进行表态的提问，李钢未做正面回应，仅表示“将这个问题保留到论坛时来做解答为好”。

三名知情消息人士本周稍早透露，由于技术问题，深港通启动日期暂缓宣布，这将使中国年底前推出深港通的承诺有跳票之虞。全球性基金及其他证券人士原本预期中国当局5月宣布深港通启动日期。

主题为“新常态下的金融改革与扩大开放”的陆家嘴金融论坛将于下周五至周六(26日-27日)举行，中国证监会主席肖钢与上海市市长杨雄担任会议轮值主席。会议将讨论汇率利率市场化改革和资本项目开放、股票发行注册制改革、保险业改革创新等金融改革议题。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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