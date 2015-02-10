美国警告各国勿利用汇率提振出口

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透伊斯坦布尔2月10日 - 美国财政部一名官员周二表示，在伊斯坦布尔的20国集团(G20)会议上，美国极力强调遵守汇率政策承诺的必要性，呼吁各国不要利用汇率藉以提高出口。
“财政部长杰克卢极力强调...我们非常重视确保美国工人及企业是在一个公平竞争环境下，没有任何国家利用汇率提高出口，”这名官员称。
由美国两党议员组成的一个团体，预计周二提出一项立法，目的是阻止贸易伙伴国操纵汇率，藉以获得竞争优势。
这项立法与先前几年的法案类似，将把压低汇率视为等同于外国政府的补贴行为，并允许美国企业寻求对进口品课征赔偿性关税。
一位出席会谈的非美国官员稍早表示，美国官员警告其他国家操纵汇价的风险，并表示有证据显示这类操纵行为已经出现。(完)
(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。