美国警告各国勿利用汇率提振出口

路透伊斯坦布尔2月10日 - 美国财政部一名官员周二表示，在伊斯坦布尔的20国集团(G20)会议上，美国极力强调遵守汇率政策承诺的必要性，呼吁各国不要利用汇率藉以提高出口。

“财政部长杰克卢极力强调...我们非常重视确保美国工人及企业是在一个公平竞争环境下，没有任何国家利用汇率提高出口，”这名官员称。

由美国两党议员组成的一个团体，预计周二提出一项立法，目的是阻止贸易伙伴国操纵汇率，藉以获得竞争优势。

这项立法与先前几年的法案类似，将把压低汇率视为等同于外国政府的补贴行为，并允许美国企业寻求对进口品课征赔偿性关税。

一位出席会谈的非美国官员稍早表示，美国官员警告其他国家操纵汇价的风险，并表示有证据显示这类操纵行为已经出现。(完)

(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)

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