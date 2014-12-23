《Kimberley专栏》2015年市场或将出于必要而买进美元

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Neal Kimberley 编译 戴素萍／孙茉莉
路透伦敦12月22日 - 交易商在2015年或许会出于必要而争相买进美元，而今年,可以说市场只是出于买美元有利可图的原因，才去买进美元。
在这两种情况下，美元都会上涨，但交易商的行为则有很大的差别。
当买方是因为想要而非需要才买进时，或许就能好整以暇地等待更好的水准再出手。
当外汇交易商需要买进某种货币时，俗话说得好：如果你不喜欢第一次报价，你将会痛恨第二次报价。
这样的情况在上周初显而易见，当时俄罗斯卢布兑美元RUB=基于众多原因而下跌时，市场认为不管卢布是什么样的价格水准一律都要卖出。
有一种原因(尽管尚未证实)，俄罗斯最大石油公司Rosneft (ROSN.MM)可能必须买进美元兑卢布，以协助筹资约70亿美元，用以偿还部分短期贷款。
或许还没到蔚然成风，但交易商竞相买进美元兑卢布的景象，或许预示着美元需求的到来。
这使得这几年普遍认为美元长期而言将下滑、部分是因为欧元取代美元成为储备货币的看法，更加不牢靠。
美国通过输出美元来弥补与全球其他地区的贸易逆差，这向全球提供了美元流动性。
此外，较其他主要央行相比，美国联邦储备委员会(美联储/FED)的货币政策扩张程度更高。
低廉的借款成本，加上外界认为现在借入美元更容易偿还(因美元兑借款国人本国货币将下跌)，导致全球各地以美元计价的债券规模大幅增加。
那什么可能不对了呢？
**今时不同往日**
正当美联储结束购债措施，想要升息之际，外界对欧洲央行将在2015年初祭出量化宽松，扩大货币政策的预期愈发浓厚。
日本央行超宽松的货币政策且可能延伸到2015年，已然令日圆兑美元JPY=汇率下滑。
美国贸易逆差在近几年已有所收窄，因美国国内页岩油和天然气生产增加，这就意味着烃类进口降低，为了弥补逆差而输出美元的减少。
欧元和日圆将有可能充裕，不过美元恐怕则不然。尤其是Rosneft，需要美元来偿付债务。
出于必要而买入美元将为2015年美元的涨势增添助力。(完)
(编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 艾茂林/杜明霞)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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