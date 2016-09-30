美元兑瑞郎下跌但兑日圆缩减涨幅 因担忧德意志银行问题

Reuters9月30日 - 路透纽约9月29日 - 美元兑瑞郎周四触及逾一个月低点，兑日圆缩减涨幅，因担心德意志银行问题，但对美国联邦储备委员会(美联储)12月升息的预期增强，总体上为美元提供支撑。

对德意志银行的担忧支撑避险货币瑞郎和日圆。德意志银行美国存托凭证(ADR)(DB.N)下挫超过8%，本周在欧洲股市曾触及纪录低位。德意志银行正在应对美国要求该行缴付140亿美元以和解抵押贷款支持证券不当销售的问题。

彭博周四援引内部银行文件报导，约有10只使用德意志银行一级交易商业务的对冲基金本周将其部份上市衍生产品仓位转到其他银行。

美元兑瑞郎触及8月26日来最低0.9641瑞郎。美元兑日圆盘中上涨超过1%，触及八日高位101.84日圆，后缩减涨幅，仅升0.41%，至101.06日圆。

“美元兑日圆回吐部份涨幅，因对欧洲银行业的担忧成为焦点，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师Vassili Serebriakov说。

对美联储12月加息的预期增强，继续对美元指数提供支撑。

石油输出国组织(OPEC)周三达成减产协议后油价上涨，以及美国商务部公布数据显示，美国第二季GDP环比年率终值为成长1.4%，扶助提振以上的市场预期。

根据CME Group的FedWatch程式，交易商预计美联储12月升息机率为56.4%，高于周三的53.1%。

美元指数纽约尾盘小涨0.09%，至95.518。

尽管投资者担忧德意志银行，但欧元持平在1.1216美元，因对该行问题将蔓延至其他欧洲银行或造成欧元区系统性风险的担忧有限。

“我们预计德银问题将不会扩散至更广泛的银行业，”道明证券宏观策略师Brittany Baumann说。

挪威克朗和加元等商品货币兑美元在周三上升后下跌，因质疑OPEC落实减产协议的可行性。(完)