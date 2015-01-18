美元兑瑞郎反弹 兑欧元触及多年新高

路透纽约1月16日 - 美元和欧元兑瑞郎周五小幅反弹，昨日瑞士央行意外宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限带动瑞郎暴涨。美元兑欧元周五也触及多年高位，因预期欧洲央行将放宽政策。

欧元兑瑞郎周四录得历史上最高单日跌幅。瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。之后欧元兑瑞郎下跌超过18%。

周四瑞士央行宣布这出人意料的决定后，欧元兑瑞郎一度在短短几分钟内暴跌30%至纪录低点0.8500瑞郎。纽约尾盘，欧元报0.99040瑞郎，日内涨幅为1.6%，但仍比瑞士央行宣布前低出约18%。

分析师表示，市场持续波动，且瑞郎交易流动性低显示出投资人仍在纠结瑞士央行的举措。

“交易商不知道瑞郎新的平衡价格是多少，”BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示。

美元兑瑞郎纽约尾盘报0.85670瑞郎，当日升2.1%，但较瑞士央行宣布前低出约16%。周四瑞郎飙升带动瑞郎兑美元创12月初来首次周度上涨。

交易员认为，瑞士此举是因为他们意识到欧洲央行将在1月22日的政策会议上采取全面量化宽松措施。

上述观点拖累欧元兑美元周五跌至11年新低1.14595美元，欧元兑美元纽约尾盘跌0.6%，报1.15635美元。

“看来欧洲央行很快会实施量化宽松政策，”Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Albert Wizman表示。

美元兑日圆升1.3%，报117.640日圆，美元指数.DXY尾盘升0.32%，报92.645，连升第五周。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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