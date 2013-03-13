美元普涨 受助于乐观的美国数据

* 美国零售销售录得9月以来最大涨幅

* 美国经济表现强于其他主要经济体，提振对美元的人气

* 意大利标售公债后意大利公债收益率攀升，欧元因此受创

* 新西兰央行保持利率不变，称年内不会升息

路透纽约3月13日 - 美元兑一篮子货币周三攀升至七个月高位，兑欧元触及三个月峰值，因美国零售销售数据强劲，提振美国的经济前景。

年内迄今，美元兑一篮子货币上扬近4%，兑欧元攀升约1.8%。表现强于多数主要货币。

美国零售销售数据是美国经济几乎火力全开的最新证据。商务部公布，2月零售销售增长1.1%，为9月以来最大月度增幅。

“不断改善的美国经济与欧洲奄奄一息的经济状况间两极分化的局面最终推动欧元/美元跌穿1.2950美元的关键支撑位，”BK Asset Management的汇市策略部主管Boris Schlossberg称。

美元指数.DXY升至83.055，为8月3日以来最高，后小幅回落至82.849，日内上扬0.3%。

美元普涨之势推动欧元/美元回落0.5%，至1.2966美元。稍早触及日低1.2922美元，为12月10日以来最低。这是欧元/美元连续第二日走低。

成交放量，根据Reuters Dealing的数据，有价值53.4亿美元的欧元易手，过去五日日均值为41.3亿美元。

受政治不确定性的拖累，意大利公债标售需求不及之前的标售，使该国借贷成本上升，这也令欧元承压。

欧元兑日圆跌0.5%，报124.61日圆。

美元兑日圆持平在96.07日圆，收复美国零售销售数据公布后的多数失地。美元/日圆距离周二触及的三年半高位96.71日圆不远。使美元/日圆年内迄今累计上扬逾10%。

分析师称，日圆走软之势没有任何改变，且在黑田东彦预计上任日本央行新总裁后，日圆将进一步走低。曾任日本财务省财务官的黑田东彦对通胀持温和态度，被称作货币沙皇。

预计日本国会将于本周稍后批准黑田东彦以及岩田规久男和中曾宏两位央行副总裁的提名。

他们三位均誓言将采取激进的举措推高通胀至2%，近20年来，日本通胀率从未升至这样的水准。

但有迹象显示，自去年11月以来日圆遭受的无休止的抛压可能会缓解，风险逆转指标倾向于日圆买盘，也就说，押注日圆将上扬。

一个月偏向日圆买权的风险逆转报0.1，上周为约0.5，偏向日圆卖权。三个月和一年风险逆转也都显示出看涨日圆的偏向。

“这与我们的观点一致，即‘安倍经济学’目前已基本被消化，且做空日圆的观点已不再新鲜且日圆空头头寸巨大，”Brown Brothers Harriman的汇市策略部全球主管Marc Chandler表示。

“简言之，这是日圆空头可能开始感到不安的最初迹象。”

安倍经济学是指日本首相安倍晋三的经济政策，他支持实施大规模宽松货币政策，以扶助日本摆脱通缩。

新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称因复苏道路坎坷，且预计将在今年剩余时间保持利率不变。

新西兰央行总裁惠勒还表示，新西兰元估值过高，损及出口获利，和与进口产品竞争的行业。

新西兰央行声明公布后，新西兰元应声走低，跌至日低0.8196美元。日内上扬0.8%，报0.8205美元。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2960 1.3032 -0.55 -1.77 1.3194

美元/日圆 96.09 96.06 +0.03 +10.78 86.74

欧元/日圆 124.56 125.21 -0.52 +8.83 114.45

美元/瑞郎 0.9521 0.9468 +0.56 +4.00 0.9155

英镑/美元 1.4920 1.4902 +0.12 -8.19 1.6251

美元/加元 1.0274 1.0256 +0.18 +3.56 0.9921

澳元/美元 1.0296 1.0319 -0.22 -0.93 1.0393

欧元/瑞郎 1.2341 1.2342 -0.01 +2.20 1.2075

欧元/英镑 0.8683 0.8744 -0.70 +7.01 0.8114

新西兰元/美 0.8183 0.8269 -1.04 -1.21 0.8283

元

美元/挪威克 5.7380 5.7083 +0.52 +3.15 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.4380 7.4390 -0.01 +1.33 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.4256 6.3559 +1.10 -1.12 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.3285 8.2826 +0.55 -2.91 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。

(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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