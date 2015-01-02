汇市一周综述：美元2015年前景仍靓丽

焦点：日本央行审议委员原田泰警告不要过早撤出超常规刺激措施
路透东京5月12日 - 日本央行审议委员原田泰周五表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。
整理 王洋
路透北京1月2日 - 美元2014年气势如虹，兑一篮子货币创下近13%的涨幅，是1997年以来表现最好的一年。相比之下，欧元和日圆表现十分低迷。其中欧元/美元去年下跌约11%，日圆/美元跌幅也近13%。究其原因，美国经济自金融危机后强劲的复苏势头是美元走坚的主要原因。在坚实的经济背景支撑下，美联储料将在今年升息，从而会进一步提振美元的需求。
展望2015，市场主流观点仍认为美国经济将继续复苏，从而推动美联储加息。而日本经济还深陷通缩泥潭，欧洲经济则尚未摆脱欧债危机的阴影，使得日本央行和欧洲央行将继续推行刺激性举措。在欧洲、日本央行同美联储之间货币政策分化的背景下，美元预计将携利差优势继续上升。
下周重要的数据有中国12月PPI和CPI，美国12月非农就业岗位。另外美联储将公布12月货币政策会议记录，欧洲央行和英国央行还将分别召开政策会议。
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美元兑一篮子主要货币2014年录得约13%涨幅，年度表现为1997年来最为强劲，而且根据多数主要银行的看法，这仅是明年进一步上涨的序曲。
2014年美元兑美元指数篮子中的其他货币(欧元、日圆、英镑、加元、瑞典克朗及瑞郎)全部录得涨幅，突显出美元2014年全线走坚表现。美元兑澳元、新西兰元及挪威克朗今年亦录得涨幅。
展望2015年，美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将升息，而欧洲和日本还在实施刺激性的货币政策，这种政策路线的分化料将成为新一年全球外汇市场的主背景。而最近稳健的经济数据也强化了这样的观点：美国经济改善程度足以使美联储考虑在2015年年中升息。
不过目前并不清楚明年上半年若美元进一步走坚，能否帮助削弱美联储升息的前景。许多人也担心新兴市场愈发动荡的氛围--主要是中国--可能预示着未来发生更糟的事情。此外，政局不稳也可能再次威胁希腊在欧元区的地位，这也加剧了投资者对于经济增长和全球金融体系的忧虑。
**美元/日圆全年大涨13%**
美元兑日圆2014年涨势凌厉。尤其是在日本央行10月末意外宣布扩大刺激举措、以防通胀预期下降后，美元涨势更是加快。
三菱东京日联银行分析师Teppei Ino表示，美元兑日圆2015年全年的整体趋势或许偏向升高。在2015年，“如果要问美元可能会跌向100日圆还是升向130日圆，我更倾向后者，”Ino说。但他补充表示，市场人士持仓状况已经为日圆进一步走软预做准备的事实，可能有助于缓解美元兑日圆的涨势，而若希腊疑虑加剧，日圆可能获得短线提振。
**欧元/美元全年下跌逾11%**
欧元/美元2014年创下2005年以来最大年度跌幅。 为了挽救疲态尽显的经济，欧洲央行于9月4日央行将主要再融资利率降至0.05%，隔夜存款利率更是达到负0.20%，并同时宣布大规模资产购买计划将于10月开始。
自此后美元兑欧元便稳步上扬。而近期希腊执政联盟未能获得足够选票选出总统，让该国政治陷入了新的动荡之中。市场现在担心希腊左翼激进联盟党或将赢得2015年的大选，那样就会打乱希腊获取国际援助的计划。
新年第一个交易日，欧元兑美元一度触及1.2047附近低点，为2012年7月创下1.2042以来最低。(完)
(审校 屈桂娟)
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