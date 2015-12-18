汇市综述：美联储开启加息周期 台湾意外降息阿根廷披索大贬

图为在首尔拍摄的百元面值的美元纸币。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透北京12月18日（整理 李春喜） - 本周吸引全球关注的，是美联储升息。

在嚷嚷了这么长时间之后，这回美联储终于动真格了，近10年来首次升息25个基点。由于之前对这次行动的信息沟通比较充分，尘埃落定后，全球股市不跌反而跳涨，美元则强势上扬。

美联储主席叶伦称，未来紧缩步伐将是“循序渐进的”，而且在此之前通胀率须像长期预估那样最终走升。此番表态令市场安心。

市场观察人士认为，官员们对2016年利率目标的预估中值暗示，明年料将加息四次。在其他央行仍实施宽松政策的背景下，这料将对美元构成支撑。

本周台湾央行意外降息0.125个百分点，且为连续二季度降息。分析师认为此举令人意外，也开启了降息循环。

下周将公布的主要数据包括美、英、法、加拿大的GDP，美国的耐久财订单、企业获利和楼市等重要数据。由于周五将迎来圣诞节，下周欧美方面没有重大经济事件。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

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**美联储加息终于尘埃落定**

本周美联储升息的靴子终于落地，全球市场乃至央行也都松了一口气。不管怎样，这消除了让人惴惴不安、无法确定的状态。

美元指数周五保持在两周高点，但美元走强，大宗商品遭殃，与之相关的澳元、新西兰元和加元受到打压。加元兑美元目前接近12年低点；澳元守在一个月低点附近，新西兰元则回吐涨幅。

“美联储开启升息周期引发的全球宏观变动正在全球慢慢呈现出来”，金融机构IG集团市场分析师Angus Nicholson在报告中称，美联储决定公布后，一些央行就采取了行动：台湾降息，香港和墨西哥升息，阿根廷取消外汇管制后披索大贬30%。

澳洲联邦银行外汇策略师Elias Haddad认为，“随着对美国利率的预期上调，美元短期内可能升至新的周期高点”。

美联储自己预测2016年将升息100个基点，但期货市场预计只会收紧50个基点多一点。

Haddad说，“我们认为美国联邦公开市场委员会的正常化过程将很缓慢，2016年料将升息75个基点，让联邦基金目标利率区间上端升至1.25%。这将支撑美元。”

**台湾意外降息，台币跌破32.9**

台湾央行周四出乎市场意料，降息半码。分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会有所改变。

汇银人士预计，在美国升息而台湾降息的情况下，随着利差扩大，料将使台币走势更形弱势，短线将贬破33元大关。果然不出所料，台币兑美元周五早盘实质汇价走跌一度贬破32.900。

一位民营银行交易主管说，“很久没看到32.900，出口商出来蛮多的 。”

央行称2016年M2年增率目标区间在2.5-6.5%，货币政策基调为宽松，台湾实质利率是正的，目前已比美国高，货币政策有递延的效果，降息比不降好。

富邦金控资深经济学家罗玮表示，“看起来央行准备双率双降，因特别强调实质利率仍高，且明年通膨温和下，调降基准利率可让实质利率下滑以刺激内需。”

罗玮预估，台币走势会受到抑制，有进一步贬值空间。以政策延续性而言，明年第一季还会降息半码。

**阿根廷解除外汇管制，披索重挫近30%**

阿根廷周三表示将解除外汇管制，市场开盘时将允许比索浮动，此举为比索大幅贬值埋下伏笔。周四披索大跌逾26.5%，创数十年以来最大单日跌幅。

央行发布声明称，周四并未干预市场支撑披索。周四是该国采取新的“不自由浮动”政策首日，在这种汇率制度下，如果货币贬值过度，央行可能购买披索。由于批索贬值，对该国农民而言这将让以美元计价的出口更为有利可图，该国将会向市场大量供应大豆。周五大豆期货受此影响下跌。 (完)