一周综述：黯淡数据拉低美国升息预期 美元接连受挫

图为百元面值的美钞。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

路透北京10月16日（整理 李春喜） - 本周全球经济数据黯淡无光，中国进口和通胀率数据令人失望，进一步加深对中国经济放缓的担忧。中国及全球经济放缓问题已经影响到美联储加息的考量，令市场降低了对美联储升息的预期，打压美元走低。

美联储官员各抒己见，纷纷发表对经济和升息前景的看法。他们给出的信息纷杂，令观察人士心烦意乱，丝毫无助于引导市场预期。一位美联储官员称，不同的意见反映了互相抵触的经济数据。

欧洲方面，对市场影响较大的是欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼的讲话。他认为欧元区需要采取新措施刺激经济增长，暗示欧洲央行利用当前工具可能难以达到目标。这番讲话打压欧元下跌。

下周四欧洲央行将举行会议，并有利率决定公布。关于QE，路透最新调查显示，欧洲央行可能将量化宽松延长至2016年9月以后，但每月购债规模或许不变。

下周美国方面的数据较为淡静，但中国国家主席习近平访英、中国将公布第三季度经济数据、欧洲央行、加拿大和巴西等国央行的利率决定都值得市场密切关注。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

**美元接连受挫**

经济数据黯淡无光，本周美元表现“抑多扬少”。

美联储官员费舍尔关于今年升息模棱两可的讲话令市场摸不着头脑。他说今年仍可能升息，但这是“预期”而不是“承诺”，如果全球经济发展影响到美国经济，情况可能有变。受此影响，美元周一兑一篮子主要货币徘徊在三周低点。

但美元的厄运似乎还没有完。中国周二公布出口下滑，进口大跌近20%，拖累美元触及三周低位，澳元等大宗商品货币也跟着下跌。此后的美国零售销售、PPI、以及中国的CPI和PPI数据更是雪上加霜，美元周三兑一篮子货币跌至七周低点。

“中国经济前景蒙阴，可以被美联储用作推迟升息的理由”，北欧联合银行(Nordea)外汇策略师Niels Christensen认为，

此外，美联储理事塔鲁洛接受CNBC访问时表示，“鉴于我对经济发展前景的看法，我认为升息不是适切之举”，这给升息前景又是一记重创。

不过也有零星的亮点闪现。美联储褐皮书显示，总体而言，8月中至10月初美国经济活动继续适度扩张。周四美国的CPI数据好于预期，还有欧洲央行的宽松预期使美元喘了一口气，周五从七周的低点反弹。

上周的路透调查显示，美元能否走强，主要取决于美联储把近10年来的首次升息再延后多久。

下周美国数据较为淡静， 重要数据包括9月房屋开工、建筑许可、房屋价格、成屋销售及制造业PMI数据。投资者期待10月27-28日的美联储会议能解开升息迷局。

**欧洲央行官员讲话拉低欧元**

欧洲央行官员的表态一再打压欧元。总裁德拉吉上周五表示，央行准备好调整现行刺激方案的规模、组成及时间长度，这让市场更加认为，欧洲央行对欧元汇率感到担忧。

这番讲话使欧元的涨势消退。所幸美元因升息预期降低接连下跌，欧元止跌上扬。

但欧洲央行管委诺沃特尼的讲话扭转了欧元的走势，打击欧元下跌。他说欧元区需要采取新措施提振经济增长，提升了对欧洲央行宽松政策的预期。

下周欧洲市场的焦点在周四的欧洲央行会议。由于德拉吉上周表示，“如果证明有必要，准备利用所有职权范围内可用的工具采取行动”，下周或许有采取行动的可能。

**美国升息放缓，亚币人气看涨**

最新的路透调查显示，随着对美国升息预期的迅速降温，新兴亚币人气有所改善，市场对人民币及印度卢比持看涨观点。

分析师们自8月初以来首次看涨人民币，印尼卢比兑美元多仓规模也创4月中期以来最高。坡元和印尼卢比兑美元的空仓也缩小至数月最低。

此外，消息人士表示，中国央行拟于近期将银行间外汇交易时间由16：30分收盘延长至23:30，以覆盖欧洲交易时段，并为人民币争取纳入国际货币基金组织的特别提款权篮子铺路。

中国国家主席习近平将于10月19日至23日出访英国，两国政府将签署一系列合作协议，其中或许包括与英国加强金融合作，在伦敦开展更多人民币离岸业务等。(完)