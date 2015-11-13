综述：美元长期看多 澳元风头正盛

图为美元现钞和澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

整理 杜明霞

路透北京11月13日 - 美欧货币政策前景南辕北辙，美联储升息在即，而欧洲央行料将扩大印钞，美元长期看涨。

上周五出炉的美国非农就业数据强劲，此后公布的数据也不错，巩固了美国加息预期，美元指数一度升至4月来高位。随后由于获利了结以及风险偏好回落，美元转而下滑，周五兑欧元和日圆处于守势。

澳元表现亮丽，澳洲周四公布的就业数据远胜市场预期，澳洲央行降息机率减少，提振澳元汇价周四涨幅超过1%，周五延续上行势头。

未来一周，美联储将公布10月会议记录，还有多位美联储官员发表讲话，料提供更多政策前景线索。此外，日本央行和欧洲央行将召开会议，不过欧洲央行无宣布利率决定的计划；澳洲央行将公布11月会议记录。数据面有日本GDP，以及美国、欧元区、英国通胀数据出炉，可用于研判各地区经济状况。

**美欧货币政策前景迥然不同**

美元兑欧元和日圆周五处于守势，因市场风险偏好回落，美股下挫使得美元进一步脱离近期高点。

美元兑瑞郎亦走低。每当投资者冒险意愿降温时，美元兑瑞郎和日圆等避险货币就会下跌。

上周五公布的强于预期的美国10月非农就业报告提升了美联储在12月升息的可能性，本周四美国公布了更多与预期基本相符的数据，巩固了美国将升息的预期。

“12月升息前景最初利好美元，就像本周初看到(美元因此)上涨一样，同时这也推高了风险资产，”IG证券旗下市场分析师Junichi Ishikawa称，“但美元现在开始走低，风险资产开始对升息前景做出负面反应。”

美元兑日圆周五亚洲盘初报122.60日圆，本周初曾触及两个半月高点123.60。

欧元受益于美元全线疲弱。欧元兑美元基本持平于1.0806美元，此前受欧洲央行总裁德拉吉讲话影响曾跌至1.0691。

德拉吉周四强调，央行已经做好扩大印钞的准备，并警告称经济状况的关键指标--通胀正在变弱。德拉吉专门挑出欧元自5月以来更强劲的表现，作为通胀前景“弱化”的一个因素。

**美元长期看多**

美元本周亚洲市场开局维持高位，不过周一在纽约市场小跌，美银美林的汇市策略师Ian Gordon称这是受头寸调整驱动，并非受基本面因素影响。

美元兑欧元周二触及六个半月高位，兑瑞郎触及七个月高位，因对美联储和欧洲央行的利率前景预期南辕北辙。

美元指数周二盘中触及4月来最高，上扬0.4%，报99.371，超过上周五就业数据公布后触及的高位。

周三，投资者在美元近期走强后锁定获利，导致美元回落。

美元周四继续下跌，兑欧元、日圆和瑞郎下挫，但分析师仍然看多美元长期表现。

“只是一些获利了结，”Tempus Consulting外汇交易员Juan Perez说，“美元走强不可避免。”

Perez指出，葡萄牙、希腊和西班牙政局不稳，以及欧洲央行总裁德拉吉的讲话表明央行对下月进一步放宽政策持开放态度，这些都暗示周四美元跌势可能短暂。

“欧洲央行在12月3日(政策会议上)扩大量化宽松计划规模，和美联储(在12月稍晚)加息的机率都非常高，”Perez说。

**澳元表现风光**

澳元周四大涨，受远强于预期的澳洲就业报告的提振，周五仍处于上行势头。

澳元兑美元亚洲盘初小升0.1%至0.7134，周四涨幅超过1%。

澳洲10月就业报告远胜于市场预期，失业率急降至五个月低点，导致降息机率下滑，澳元汇价则跃升。

“毫无疑问，这是一份全面强劲的报告，”摩根大通首席分析师Stephen Walters称。“矿产行业就业岗位减少，但零售、运输和旅游等其他行业就业岗位增加。”

“近期而言，这份报告消除了澳洲央行降息的可能，但不能排除央行在明年降息。”

就业报告出炉后，投资者对降息的押注大幅减少，12月降息押注几乎全数抹去。明年2月降息的机率从数据公布前的56%降至28%左右。

数据公布后，澳元兑美元即跳升0.0075美元，涨至0.7131，数据发布之前为0.7065，日内上涨1%。澳元本周稍早一度触及一个月新低0.7016美元。(完)