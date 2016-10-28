汇市一周综述：主要央行会议密集登场 然西线料无战事

整理 张明钧

路透台北10月28日 - 最新民意调查显示，美国共和党总统候选人特朗普在党内的当选看好度首次低于民主党候选人希拉里，看来美国总统大选局势貌似不会出现英国退欧公投的翻盘情况，市场也已放心地反应美国升息题材，并将目光放在下周多国央行会议上。

美国、日本、英国、澳洲等央行都将在下周召开利率决策会议，欧洲央行也将召开管理委员会，讨论未来可能的政策调整。虽然美国选举局势趋于明朗，但美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能还是会投鼠忌器，跳过11月调升利率的机会，等到今年最后一次会议再动手。不过市场早已开始反应升息题材，利率期货显示，市场预期美联储12月升息机率接近八成，美元兑日圆本周升至三个月高点。

日本央行才刚刚在9月调整政策框架，改以控制收益率曲线为主轴，预料下周会议将按兵不动；英国央行总裁卡尼本周一句“不能无视于英镑下跌”，让人对于下周该行会议是否会考虑调整政策以应对英镑颓势多了几分遐想，但在英国退欧情势仍不明朗之际，市场仍预期英国央行下周不会有所行动。

本周人民币兑美元在岸汇价一度跌至6.7856的逾六年新低，离岸人民币触及6.7984的历史新低，侧面反映出市场仍相对看空人民币。路透对21位基金经理、分析师和外汇交易员的最新调查显示，人民币兑美元空仓触及1月初以来最高。

下周将步入11月，又是一轮月初经济数据的密集发布期，除了各国的采购经理人数据备受关注之外，最大关注重点不免俗的又将是美国10月就业报告。

**叶伦料回避美国大选风头**

尽管下周将有多个主要国家央行将召开利率决策会议，然而就路透调查结果来看，市场并不预期会有哪个央行将调整政策，但美联储年底前升息一次似已成为市场共识，此一预期带动美国指标公债收益率走高，利差扩大推动美元兑主要货币上涨。

美联储将在11月2日(亚洲时间3日淩晨)宣布最新政策，各界多认为在距离美国总统大选投票日(11月8日)不到一周的情形下，美联储内部升息呼声虽高，但官员们可能还是会等选举结果底定后再说。

美联储鸽派要角芝加哥联储总裁埃文斯表示，只要通胀预期和就业市场继续改善，美联储将在明年年底前升息三次，他不愿推测下次什么时候升息，仅暗示11月、12月和1月没有什么区别。路透调查的分析师预计，美联储将在12月会议上升息，交易员则押注2017年底前升息不会超过两次。

“人们预计联储会升息，很可能在12月，也许2017年会进一步升息”，FX Analytics合伙人David Gilmore说。根据CME Group的FedWatch，交易员现在预计美联储12月升息的可能性为78%。

**黑田东彦不再激进**

日本央行才刚刚在上个月采取新的政策框架，改为调控债券收益率曲线、而非印钞速度，因此本月再次调整政策的可能性不高，而消息人士向路透表示，日本央行可能在季度评估报告中略微下调下一财年的通胀预估，以反映疲弱消费以及日圆走强导致的进口成本下滑状况。

日本央行官员认为债券收益率曲线控制目前为止进行顺利，即便央行小幅缩减了本月超长期债券的购买量，债市仍然保持稳定。不过他们仍强调央行暂时还不会大幅削减公债购买规模，以避免让市场认为该行在准备缩减大规模的刺激计划。各界预期日央行下周会议可能就上个月新政策框架的运行细节展开辩论，像是如果收益率低于目标水准时，央行在多大程度上放缓购债速度等。

日本央行总裁黑田东彦的五年任期将在2018年4月结束，随着任期接近尾声，黑田东彦近期政策与言论不再像刚上台时那么激进。这预示除非遇到重大的外部冲击，央行不会进一步宽松货币政策。这明显有别于他当初为了让日本摆脱通缩心态而采取的“震撼”策略。若下周日本央行果真调降通胀预期，将暗示黑田东彦任期结束前无缘见到通胀率触及2%目标。

**卡尼指不会无视英镑跌势**

路透调查显示，英国央行料要到2017年初才会放松政策，而总裁卡尼本周谈话更确认了这点。

卡尼表示，“央行货币政策委员会(MPC)不能对通胀率大幅上升视而不见，”他认为英镑近几周的贬值“相当明显”。他并称，下周英国央行的议息会议“毫无疑问”将会把英镑的疲势纳入考量。

卡尼的这番谈话令英镑在周二短暂弹升，周四公布的英国第三季国内生产总值(GDP)也对英镑发挥提振作用，但英镑本周始终难以站稳1.22美元整数关卡，显示市场仍看淡英镑后市。

“GDP数据成为英国经济短期内避开最糟假设情景的有力证据，但是否足够带动英镑持续上涨仍不明朗，因政治不确定性挥之不去”,Monex Europe市场分析部门主管Ranko Berich说。

澳洲央行下周也将召开利率政策会议，各界预期该行将维持隔夜拆款利率不变。澳洲第一季和第二季通胀意外疲软，直接导致5月和8月降息，使澳洲利率来到纪录低位1.5%。不过澳洲周三公布的第三季消费物价涨幅大于预期，核心年通胀率逾一年来首次上升。这促使投资者几乎完全排除了澳洲央行近期降息的可能性。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼本周表示，央行将在12月就延长量化宽松资产购买计划的机制做出决定，一方面要考量延长到什么程度及持续多久，另一方面则要考量买进那些资产。欧洲央行下周将召开管理委员会，预料将就接下来的政策调整进行讨论。 (完)