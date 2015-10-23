综述：美联储开会在即 欧央行先亮出宽松底牌

整理 李爽

路透北京10月23日 - 欧洲央行决定维持利率不变本来符合预期，但央行总裁德拉吉在记者会上暗示或在12月重新评估政策，且可能采取的举措甚至包括下调存款利率。这番令人意外的言论激起汇市浪花，欧元重挫至两个月新低，兑美元跌2%并创九个月来最大单日百分比跌幅。

美联储下周二和周三将召开政策会议。近几周美联储多位官员发出纷杂不一的信号，虽然在会前的禁声期我们无从了解他们的立场是否生变，但如今的现实情况是，美国近期经济数据向好，而9月妨碍其加息的因素之一--中国第三季经济增速破七，所以美联储今年会否升息越发显得纠结。虽然升息进程尽显波折，启动时间一再推迟，但在其他国家放宽政策预期的反衬下，美元涨势仍劲头十足。

这两周是央行政策会议密集期，下周除了美联储外，还有日本央行、瑞典央行和新西兰央行政策会议。此外，经济数据面也颇有看点，包括多国GDP、PPI、CPI等数据公布。

**欧洲央行先亮宽松底牌**

在美联储即将召开政策会议之际，欧洲央行先行搅动汇市。虽然欧央行维持利率不变的决定符合预期，但总裁德拉吉显而易见的鸽派言论仍让市场大感意外。

德拉吉称央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且准备必要时进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。而一年前德拉吉曾表示，不会进一步下调已经为负的存款利率。如此巨大的反差下汇市怎能安然自若。

欧元兑美元周四大跌2%，创九个月来最大单日百分比跌幅，且是2011年以来第二大单日跌幅，而周五亚洲盘欧元续跌至两个月新低，一度跌破1.11美元关口至1.1072，最新报1.1104美元。

不过一些分析师认为，现在尚不能断定欧元是否会打破过去两个月维持的1.11-1.15美元的交易区间，继而跌向1.10下方。

德拉吉还强调，欧元走强、商品价格下跌以及新兴市场经济状况恶化是欧洲央行将要监控的主要风险。

**聚焦下周美联储会议**

美联储10月27-28日将召开政策会议。最近几周美联储发出的信号不一，主席叶伦和其他官员曾表示，预计需在年底前升息，但也有美联储官员敦促谨慎行事，说美国考虑升息还为时尚早。投资者本就怀疑货币政策克服中国经济放缓或大幅提高通胀的能力，美联储官员的意见分歧，更让市场增加了疑虑。

而9月会议阻碍美联储升息进程的因素之一--中国公布第三季经济速破七，更是让美联储的利率决定难以预测。综合考虑全球经济放缓忧虑以及强势美元，投资者还是押注美联储会等到明年年初升息。

不过，最近美国公布一系列乐观数据，在美联储尤其关注的就业市场方面，上周初请失业金人数连续33周低于30万人，且一周初请失业金人数四周均值降至1973年来低点，这可能令美联储今年年底前升息的大门依然打开。

“市场在排除美联储12月升息可能性方面有点儿过快了。数据显示美国国内经济强劲，我认为这正是美联储将密切关注的，”渣打银行美国分析师Thomas Costerg表示。 美联储年底前加息靴子是否会落地，下周会议或可见一些端倪。但即使美联储在12月升息，紧缩货币政策也将循序渐进地进行。

**商品货币**

在欧洲央行放松政策信号的推动下，风险偏好重新兴起，也扶助商品货币。澳元和新西兰元兑欧元周五创数月高位，进而支撑了澳元兑美元。不过交易员称，有关澳洲央行未来几个月可能再度宽松政策的揣测，令澳元走势脆弱。本周澳元仍跌0.4%。

而围绕中国经济的担忧情绪，铁矿石等大宗商品价格受到打压，这也是持续拖累澳元的主因。

相比之下，新西兰央行10月29日政策会议可能不会降息的预期则为新西兰元提供了一定的支持。

展望下周，日本央行政策会议也值得关注。欧洲央行温和评论加剧日本央行下周五可能扩大刺激举措的猜测。但也有人认为，日本央行可能偏向等待欧洲央行12月的决定出炉，再做确切的决定。此外，下周的经济数据面也颇有看头，包括多国GDP、PPI、CPI等数据公布。(完)