汇市综述：美联储升息路径渐明朗 英央行对加息近关情怯

整理 王丽鑫

路透北京11月6日 - 本周各国央行政策分歧是影响汇市走势的主要力量。美联储政策路径逐渐明朗，主席叶伦周三在众议院作证，表示12月可能“加息”。杜德利周三稍晚表示，将“完全认同”叶伦。这给美元蓄积上涨动能，助推美元指数站上三个月高位，并在该水平附近静候周五的非农就业报告。

澳洲央行周二维持指标利率在纪录低点2.0%不变，令原先预计今年将第三次降息的人士颇为失望，此外继近期风险偏好改善后，澳元终于短暂反弹，但其后因难敌美联储升息预期压力，回吐涨幅。

英国央行周四宣布维持指标利率不变，且与美联储论调形成鲜明对比，原本预期英国央行将对升息时机逼近释出更明确信号的投资者对此感到意外，英镑随之大跌。

除周五重头戏美国非农就业报告外，下周还将迎来中国工业增加值和消费价格指数、日本工业生产，欧元区及法国等国GDP等数据，届时可一探全球经济状况。

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**美联储加息预期升温**

美联储主席叶伦周三在众议院作证，表示12月可能“加息”，但称之后利率只会非常缓慢的上升，以扶助美国经济复苏。

交易商仍在消化上述讲话，且在周五数据公布前“按兵不动”，Cambridge Global Payments外汇策略和结构性产品部董事Karl Schamotta表示。尽管叶伦的讲话给市场造成了影响，不过，是杜德利的讲话最终夯实了升息预期。

“由于12月升息机率的上升，美元上涨动能强劲，”野村的外汇策略师Yujiro Goto说，“这在很大程度上取决于美国就业数据的表现，不过近来公布的数据令人鼓舞。”

“美联储官员的言论似乎在降低就业增长的门槛。如果一如市场预期，就业岗位增加约17-18万个，那么加息预期将进一步升温，”Kadota说。

一项路透调查显示，未来几个月美元指数可能小升，因日本和欧洲央行扩大超宽松政策。本周受访的逾80位分析师中，绝大多数认为，政策分歧是未来一年推动美元的主力。“美元更有可能的是走升，但在别的国家进一步宽松下，政策分歧似乎继续(为欧元和日圆)带来下行压力，”瑞穗实业银行资深分析师Colin Asher表示。

而由于欧洲央行几乎承诺将提供更多政策刺激举措，所以欧元下跌也就不让人意外了。总裁德拉吉在上周六刊出的报纸专访中表示，欧洲央行必要时准备采取行动，以免偏离中期通胀目标。据报导，管委诺沃特尼称低通胀迫使央行必须行动，欧元兑美元跌至逾三个月低点1.0843美元。

**澳元受压制**

澳洲央行周二维持指标利率在纪录低点2.0%不变，且意外指称近几个月经济情况改善的前景略微坚挺。澳元多头因此受到鼓舞。原先预计央行会进行今年第三次降息的人士，对上述决定颇为失望。

“很明显市场原期待央行降息，而如今这一机率已经降低，因为在年底前只剩下一次央行会议，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan说。

澳元和新西兰元周五受到美元全线走强的压制，持稳于0.7147美元，基本陷于窄幅区间。澳元周三曾短暂攀升至0.7224美元的高位，但周线可能持平。

澳元无法在0.72美元上方站稳，部分因为在0.7225美元遭遇强劲的技术面阻力，以及铁矿石价格下跌。不过主因还是美联储12月升息的可能性升温，这盖过了澳洲央行对经济成长的相对乐观展望。

**英国央行按兵不动，与美国成对比**

英国央行周四宣布维持指标利率不变，声明让原本预期央行将对升息时机逼近释出更明确信号的投资者感到意外，且与美联储论调形成鲜明对比。

此外英国央行公布的季度通胀报告温和，令市场预期升息时间料推后。周五英镑/日圆从187.66挫跌，在新西兰早盘低见184.93，汇价因多头已出脱仓位而较持稳，但走势仍将迟滞。

除周五重头戏美国非农就业报告外，下周还将迎来中国工业增加值和消费者价格指数、日本工业生产，欧元区及法国等GDP数据。另外，多位央行官员将发表讲话，韩国央行召开政策会议，或给未来全球利率政策提供更多指引。(完)