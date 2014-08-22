一周综述：升息前景助美元上涨 疲弱数据使新西兰元接连受挫

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透北京8月22日（整理 李春喜） - 本周外汇市场异样热闹，主要货币受央行公布会议记录及重要经济数据的影响涨跌此起彼伏。本周先后有澳洲、美国和英国等国央行公布政策会议记录，又有美国、中国、日本和欧元区等经济体的采购经理人指数(PMI)出炉，还有美联储在怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)举行的年会。
央行会议记录公布后都会引起市场从各个角度进行解读，试图从字里行间捕捉到有关宏观政策走向的蛛丝马迹，并在汇市引起相应的波动。其中影响最大的要数美联储和英国央行的会议记录。
美联储会议记录暗示联储的升息时间可能早于预期，刺激美元兑主要货币全线上涨。而英国央行会议记录中最大的意外，要数有两位委员投票支持升息，这重新燃起外界对该央行2014年内升息的臆测。英镑应声上涨。相比之下，澳洲央行的会议记录及央行总裁在国会的证词则显得中规中矩。
下周没有重大经济事件或央行会议，一些重要数据包括美国PMI、新屋销售、耐久财订单和房价数据，以及第二季GDP修正值。欧洲方面的重要数据包括德国Ifo企业景气判断指数、失业率及通胀率。另外，日本将在下周五公布CPI和失业率等数据。
**利好数据与升息前景助美元节节攀升**
本周伊始，美元因国内数据普遍疲弱、乌克兰紧张局势推低美债收益率而走软。
但周一和周二美元先后受到美国强劲房屋市场指数和7月房屋开工数据提振上涨，兑欧元周二触及九个月高位。周三美联储公布的会议记录暗示，若就业市场意外强劲复苏，可能导致其较预期为早升息。会议记录表示，决策人士“大都同意”就业市场复原速度较预期为快。
Capital Economics的分析师Paul Dales表示：“整体来看，委员会开始改变其立场，进一步接近升息。”巴克莱外汇研究部全球主管Jose Wynne说；“会议记录传递的信息是联储的立场强硬，联邦公开市场委员会刚刚认识到，他们对利率的看法已开始改变。”
该信号提振美元兑欧元、英镑和瑞郎等货币全线上涨，美元指数触及11个月新高82.277。
美联储将于周四至周六在怀俄明州的杰克逊霍尔举行年会，美联储主席叶伦和欧洲央行总裁德拉吉将在周五发布演说。在此之前美元在窄幅区间波动，即便如此美元指数仍刷新了11个月高点，报82.364。
分析师预计叶伦讲话的立场温和。LPL Financial的经济学家和投资策略师John Canally说：“我认为叶伦讲话的立场不会像周三公布的会议记录那样强硬。” 他认为叶伦可能重申对就业市场存在大量闲置劳动力的担忧，而更多立场温和的讲话可能损及美元近期的涨势。
**会议记录激励英镑上涨，但疲弱数据拖后腿**
英镑继上周连跌六周之后，周一兑美元上扬。此前英国央行总裁卡尼接受星期日泰晤士报采访时称，不必非要等到实质薪资恢复正增长之后再升息。卡尼的讲话抵消了疲弱房地产数据的影响，刺激英镑兑美元和欧元上涨。但好景不长，英国周二公布的通胀数据降幅大于预期，减轻了央行升息的压力，打压英镑兑欧元跌向两个月低位。
不过周三英国央行的会议记录显示，有两名委员在8月会议上投票支持升息。这无异于给英镑注入一剂强心针，英镑兑美元从四个月低点强力反弹。这一波涨势未能延续多久，周四美元在联储可能提前升息信号的刺激下全线上涨，英镑兑美元挫跌至逾四个月低点。周四公布的英国零售销售数据较预期疲软，也加重英镑面临的压力。
薪资增长疲弱成为英国央行是否会如市场所预期在今年11月或明年初升息的主要障碍。法国巴黎银行策略师Michael Sneyd说：“我们仍预计英国央行将在今年11月升息。央行会议记录对通胀立场温和，但底线是，只需再多三名货币政策委员投票支持升息，升息就会发生。”
**新西兰元接连受挫，因乳品价格下滑与中国数据疲弱**
本周新西兰元可谓厄运连连。周二该国财政部下调了经济增长和通胀率的预估，并预计经常帐赤字将扩大。这强化了央行暂停收紧政策的预期，打压新西兰元下跌。周三在美元上涨、乳品价格继续下跌的打击下，新西兰元跌至五个月低位。周四汇丰公布的中国制造业调查数据疲弱，进一步打击新西兰元跌至五个多月低点。中国是新西兰的重要出口市场，新西兰元对中国经济数据非常敏感。
周五新西兰元在亚洲早盘站稳脚跟，由于市场观望今日稍晚美联储主席叶伦的讲话，市场表现淡静。下周没有重要事件和央行会议，但美国的PMI、耐久财订单及GDP数据料将对汇市走势产生影响。(完)
(审校 白云)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。