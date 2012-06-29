人民币资本项可兑换进展快於理论状态--证监会主席

路透上海6月29日电---中国证监会主席郭树清周五表示,从全局上来看,多项实证研究表明,人民币在资本项上的可兑换,实际的进展比理论状态要迅速.

"我们最近也做了一项研究,40项资本项目,没有不可兑换的,有的是部分可兑换,有的是基本可兑换,事实上规定的是不能可兑换的,实际上已经做了可兑换."他在陆家嘴论坛上称.

中国央行行长周小川周五在同一场合重申,中国要继续实施好稳健的货币政策,适时、适度进行预调、微调.并将坚持进行利率、汇率和人民币跨境使用等方面的改革.

中国政府来港参加"庆香港回归"的中央代表团周四表示,将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验.这是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.

郭树清并指出,直接金融具有推动产业结构调整的天然优势.目前是小型、微型企业融资难,要挖掘银行的潜力,而且要积极推动民间信贷的规范化发展.

他表示,美国等之所以较欧洲能更快从金融危机中恢复,主要原因就在於美国、加拿大更依赖于直接融资,而欧洲更依赖于银行融资、间接融资.

而国内的众多中小企业参与资本市场的渠道,当前也还非常狭窄,需要更多地利用资本市场,在市场并购当中资本市场可以发挥巨大的作用.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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