汇市综述：市场起伏不定 离岸人民币反攻行情骤停

图为香港一家货币兑换店推销人民币、美元、欧元等货币兑换业务的广告画。 REUTERS/Tyrone Siu

整理 杜明霞

路透北京1月15日 - 本周伊始避险情绪主导市场，避险货币日圆飙升，兑美元周一触及四个月高点116.70日圆，油价续挫则拖累商品货币走软。其后冒险意愿略有改善，周五日圆兑美元回落至118.00左右，澳元等货币也温和反弹。而加拿大央行降息预期升温，加元周四触及12年新低。

上周大挫的离岸人民币，本周连续三日上演反攻行情。周三离岸人民币一度涨至6.5601，创两周来新高，与在岸即期价差从此前的逾千点迅速收敛并一度倒挂。但攻势在周四戛然而止，当日盘中一度大跌近500点子至6.6140，急跌逾0.7%，与在岸价差则扩至逾百点。

未来一周数据密集，中国将公布第四季及全年GDP，以及零售销售和固定资产投资等数据，可供投资者一窥中国经济形势。其他数据包括：美国、欧元区和英国12月通胀数据，以及欧美制造业PMI数据等。下周欧洲央行、加拿大央行将公布政策决定，英国央行总裁卡尼将发表今年首次重要讲话。油价以及中国市场走势也值得密切关注。

避险日圆周五维持疲态，澳元等货币则温和反弹，部分得益于市场风险人气好转，美股和油价均弹离低点。

美元兑日圆升回118.00日圆上方，脱离周一触及的四个月低点116.70。欧元兑日圆升至一周高位128.75，之后回吐涨幅，最新报128.24.

油价在今年头两周走势震荡，但周四结束八日连跌反弹，美国原油期货在周四上涨逾2%，带动美国股市随之回升，标普500指数周四收涨1.7%，创一个多月来最大单日涨幅。

这给汇市带来的影响是：美元上涨，避险日圆下跌，低收益的欧元走软。在市场情绪不安之时，日圆和欧元倾向上涨，因这两种货币经常是投资风险资产的融资货币。当风险资产回落时，日圆和欧元将上升。

**冒险意愿改善**

“在多个交易日避险情绪主导后，我们看到稍有缓和，”道明证券资深外汇策略师Mazen Issa说，“在这样环境下，我们看到融资货币(欧元，日圆)表现落后，高收益货币跑赢。”

“虽然没有明显的刺激因素促使冒险意愿改善，但人民币汇率重新企稳，或许在帮助市场紧张气氛得到暂时缓解，”法国巴黎银行分析师在客户报告中称。

人民币兑美元自年初以来已贬值逾1%，去年累计下挫4.7%。人民币跌势加快让市场感到不安，但本周走势相对平稳暂时缓解了对其持续贬值的担忧。

欧元兑美元小跌，自盘中高点1.0943重返1.0900之下，最新报1.0870。

周四公布的欧洲央行会议记录显示，欧元区通胀可能无法达到该行已然下调的预估，但该行在12月的会议中有必要保留一些空间，以防之后进一步宽松政策的不时之需。

欧洲央行将在下周举行政策会议，预计不会对市场有太大影响。但欧洲央行在3月10日首次发布2018年经济成长和通胀预估，可能会真正考验市场。

欧元下滑推动美元指数从98.590来到99.067，一周累计上涨0.5%。由于风险意愿略有改善，投资者亦买进遭打压的澳元。澳元兑美元周五盘初报0.6990，与0.7美元近在咫尺，此前触及四个月低点0.6910。中国经济放缓的疑虑已重挫澳元，澳元上周下滑4.5%，本周上涨0.4%。

英镑持稳，兑美元报1.4415，守在本周曾触及的五年半低点1.4352上方。之前英国央行决策者以8:1的投票结果决定维持利率在纪录低点不变，而且尽管全球市场波动，央行给出的展望并无重大变化。

相比之下，对加拿大央行降息的预期升温，令加元承压。加元兑美元报1.4355，接近周四所及12年新低1.4398。

**CNH反攻行情戛然而止**

离岸人民币兑美元即期本周初三日连续上演大反攻行情，周三早盘一度涨至6.5601，创两周来新高，较上周四创出的历史新低反弹近2,000点，近两日与在岸即期价差从此前逾千点迅速收敛并一度倒挂。

但反攻行情周四戛然而止，盘中一度大跌近500点子至6.6140，急跌逾0.7%，与在岸即期价差亦从一度倒挂扩至逾百点。

“稍一放松，离岸（美元兑人民币）即期就上去了，这也说明人民币贬值压力仍强烈。”一位香港外资交易员称，现在监管层应该努力稳定汇率预期，市场现在都在猜下一步监管层是否会一次性贬值到位还是会选择进一步管控资本流出。

连续三天的逼空，面对抬升的资金成本，CNH市场的空头做空收益大幅下降，不少被迫结汇平仓，反过来亦推动CNH上升，短期内人民币汇率是否企稳还待观察。市场人士认为，当务之急还是应稳定汇率预期。

港元亦追随人民币在离岸市场的跌势，兑美元急挫至逾四年低点，周五盘中报7.7845港元，显示在中国经济疲弱下，香港面临的资本外流压力也不小。 （完）