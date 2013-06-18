人民币小幅收跌 料将区间波动

* 人民币小幅收跌

* 中间价回落，结束此前连续四日创新高之势

* 结购汇相对均衡，未来区间震荡可能性大

* 没有明显的人民币贬值预期

路透北京6月18日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌。人民币中间价亦走弱，结束此前连续四天创新高之势。日间几拨购汇促人民币价格出现回落，但幅度相对有限，交易维持区间震荡，没有出现强有力的方向指引。

交易员称，盘中的确有购汇力量，但结汇力量仍占据少许优势，大行通过此前购汇积累了不少美元头寸，推动整个市场的结购汇力量趋向均衡。

“每天波动50-60个点，整个市场结汇略多于购汇，...下一步仍是在6.12-6.14元之间盘整，方向还是要看中间价的动作。”上海一股份制行的交易员称。

交易员并称，估计这个盘整行情将维持半个月到一个月，至少要到6月末才可能出现新的方向，而这种结购汇均衡的局面亦是监管层所乐见。

交易员称，尽管中间价没有完全贴紧隔夜美元指数，走弱幅度略出乎市场意料，但市场的结购汇力量相对均衡，成交价没有出现明显的波动，预计后期仍在6.1200-6.1400元之间区间波动。

不过值得关注的是，部分交易员指出，监管层近期或有意推动银行以及贸易商进行购汇，部分削弱人民币升值的动能，但目前仍没有看到明显的人民币贬值预期。

“市场没有大的走势，人民币贬值预期并不明显。”上海一股份制行交易员称。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮此前认为，人民币汇率走势近期出现波动，更多是受到购汇增加的影响，而非代表市场已经转向，但他认为在经济增速放缓、外贸较差的背景下，短期内人民币升值只会放缓、不会停止，不大可能出现贬值。尤其是在20号文的影响被市场消化以后，中间价还是会保持升值。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1285 6.1250 -0.06%

中间价 6.1651 6.1598 -0.09%

成交额 141亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.62% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 52 6.1268 6.1320

2013年来即期升贬值幅度 1.66%

1年期美元/人民币掉期升水 1,350

离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日

1年期NDF 6.2730/60 6.2560

CNH即期 6.1321/55 6.1263

东京汇市美元兑日圆周二徘徊在两个月低位上方，但由于市场担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能会给出撤除刺激举措的暗示，进而扰动股市，所以美元难以延续涨势。

中国外管局周二发布数据称，将一季度国际收支经常项目顺差修订至476亿美元（初值552亿美元），并将同期资本和金融项目顺差修订为901亿美元（初值1,018亿美元）。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽/屈桂娟)

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