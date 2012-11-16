人民币随中间价走势收低且未触及涨停 结售汇恢复均衡

* 人民币稍收低,中间价连续第二日回落

* 早盘走势主要受美元空头回补推动

* 全天结售汇稍显均衡

* 10月外汇占款环比大幅回落,对即期影响有限

路透北京11月16日电---人民币兑美元即期周五微幅回落,且盘间未触及涨幅上限,为13天连续触及涨停後首现.主因中间价连续第二天低开,且昨日尾盘有中资行入市买入美元致人民币回软後,今天结售汇稍显均衡.

交易员称,近半个月以来人民币连续涨停而没有一次像样的回调,本身也有调整需求.早盘虽以美元空头回补为主,但下午时客盘购汇也在增多,全天结售汇基本均衡.但考虑到贸易数据的改善,本次人民币回调可能历时不长且空间有限,後期走势仍有待央行表态.

"今天价格上上下下地有一个交易区间了,也有一些购汇,至少没有前几天涨停那麽极端了.後面怎麽走还是要看央行的态度,短期内不太看得清,我们自营盘都不敢做,还是等等再看吧."上海一家股份制银行交易员表示.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2356 6.2326 6.2388 6.2945 6.2905 6.2334

上海一位外资银行交易员表示,市场对於外汇占款的关注不如贸易数据那麽密切,前些天公布的贸易数据好,市场可能会觉得人民币继续升值没有影响;不过在中间价连续第二天开低及中资行入市接盘之後,市场预期已经出现一些分歧.

"十八大开完了,可能有些机构想法有改变."但该交易员表示,看到美元回补後价格还是上不去,判断其应该不会出现一波大的反弹.

中国10月外汇占款净增额连续第二个月回升,但大幅低於市场预期,显示在管理层推动的国际收支平衡政策已显现效果,外汇整体供需正趋向于平衡.当月外汇占款增加216亿元,较9月时1,306亿元大幅减少.

东京汇市欧元兑美元小跌约0.1%至1.2770美元,但仍远高於周二所及两个月低点1.2661美元.

以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3380/30 6.3325

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2399/20 6.2275

境内美元人民币一年期掉期升水报1,494点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3850元.

人民币兑美元即期周四收跌,终结连续三日的涨势,人民币强势走升势头显趋弱迹象,尽管盘中仍连续第13天触及涨停.市场人士称,午盘有大行明显买入美元,似有央行授意痕迹.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进/黄凯

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