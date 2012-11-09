人民币脱离涨停位小幅收跌

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 人民币中间价连四日上涨,但仍远低於成交区间
* 午後央行疑似提供流动性支持,人民币脱离涨停位
* 尾盘数笔成交走低,致人民币小幅收跌
* 未来汇价走势料全赖央行意图
路透上海/北京11月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周五逆转小幅收跌.因美元买盘难觅,早盘起人民币一度多数时间横在突破6.24元整数关口的涨停位置,导致交投困难.不过午後有疑似央行通过大行提供流动性,人民币随後脱离涨停位,在尾盘数笔较低价格带动下,小幅下跌.
交易员认为,目前市场美元卖盘压力仍大,而且对人民币升值预期未改.因此,若下周人民币中间价依旧维持在明显低於成交区间的6.30元附近,触及涨停位的可能仍然很大.市场自身"吸收美元"无解的情况下,央行意图将左右未来汇市状况.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-----------------------------------------------------------------
6.2450 6.2382 6.2482 6.3012 6.3060 6.2429
"上午情况还是很恐怖,没有人买美元,下午2:25左右之後吧,有大行挂BID(买)收了."上海一银行交易称.
他解释说,从个别国有大行对汹涌而至的美元卖盘几乎照单全收来看,很可能是央行借其为市场提供流动性.但在市场自身缺少主动购汇盘来看,若中间价不发生大的变化,涨停仍是大概率事件.至于市场有流动性与否,"还是得看央行态度."
以下为北京时间17:12,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3440/00 6.3530
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2305/45 6.2348
境内美元人民币一年期掉期升水报1,515点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3965元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李宏薇/毕晓雯; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。