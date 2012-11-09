人民币脱离涨停位小幅收跌

* 人民币中间价连四日上涨,但仍远低於成交区间

* 午後央行疑似提供流动性支持,人民币脱离涨停位

* 尾盘数笔成交走低,致人民币小幅收跌

* 未来汇价走势料全赖央行意图

路透上海/北京11月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周五逆转小幅收跌.因美元买盘难觅,早盘起人民币一度多数时间横在突破6.24元整数关口的涨停位置,导致交投困难.不过午後有疑似央行通过大行提供流动性,人民币随後脱离涨停位,在尾盘数笔较低价格带动下,小幅下跌.

交易员认为,目前市场美元卖盘压力仍大,而且对人民币升值预期未改.因此,若下周人民币中间价依旧维持在明显低於成交区间的6.30元附近,触及涨停位的可能仍然很大.市场自身"吸收美元"无解的情况下,央行意图将左右未来汇市状况.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.2450 6.2382 6.2482 6.3012 6.3060 6.2429

"上午情况还是很恐怖,没有人买美元,下午2:25左右之後吧,有大行挂BID(买)收了."上海一银行交易称.

他解释说,从个别国有大行对汹涌而至的美元卖盘几乎照单全收来看,很可能是央行借其为市场提供流动性.但在市场自身缺少主动购汇盘来看,若中间价不发生大的变化,涨停仍是大概率事件.至于市场有流动性与否,"还是得看央行态度."

以下为北京时间17:12,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3440/00 6.3530

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2305/45 6.2348

境内美元人民币一年期掉期升水报1,515点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3965元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇/毕晓雯; 审校 林高丽

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