人民币收盘略涨 客盘结汇意愿仍占上风

* 人民币即期小升,市况相对淡静

* 中间价连续第二天回升,幅度有限

* 1月份即期累计走升0.18%

* 人民币升值压力仍在

* 节前监管层维稳意愿明显

路透北京1月31日 - 人民币兑美元即期周四收盘小幅走升,中间价连续第二天回升,但回升幅度有限,交投延续年关清淡市况.交易员称,人民币升值压力仍在,客盘结汇意愿仍相对明显.

今年1月份,人民币兑美元汇率累计走升0.18%.

交易员认为,最近中间价和美元指数走势有些偏离,估计是更多考虑邻国比如日本和韩国的币值贬值影响,且过节前监管层维稳的意愿会更明显一些.

"最近没什么波动,前几天也就十个点,二十个点,感觉(美元/人民币)下去的话央行会来买,上来的话有很多结汇的盘子,上不上,下不下的."上海一外资行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2188 6.2175 6.2206 6.2795 6.2806 6.2204

交易员认为,日币最近波动比较大对人民币即期市场的直接影响不大,但会影响结构性交易,另一方面,日币一直贬值的话,人民币升值的幅度应该会放缓,否则中国出口压力会比较大.

"人民币升值压力还是有,结汇的盘子也比较大,(监管层而言),升值也有这个需要,但脚步很慢很稳,尤其是在过节前,中间价会控制节奏."上述交易员称.

东京汇市欧元兑美元周四持于14个月高点附近,兑日圆也持稳在两年半高点附近.欧元近期稳步上涨,因投资者预期美日两国央行将维持积极宽松立场不变.

以下为北京时间16:33,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3090/20 6.3040

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2125/35 6.2115

境内美元人民币一年期掉期升水报995点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3183元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。