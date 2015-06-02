人民币加入SDR将推动香港人民币业务发展--中银香港

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透香港6月2日 - 路透日前报导，七国集团财长会议上周五达成一致，愿意接受人民币为IMF特别提款权SDR货币篮子的成员，加上最近IMF较有利的表态，人民币成为SDR的货币组合的可能性进一步上升。中银香港高级经济研究员应坚认为，人民币加入SDR将推动香港人民币业务发展。
中国银行（香港）周二报告称，人民币加入SDR，可直接刺激香港人民币交易量大幅增长，香港银行业将获得更多业务机会。
香港离岸人民币市场形成较早，由于全球一半以上的人民币资金沉淀在此，各项有实际交割的人民币交易，包括兑换、远期交易、互换、衍生产品交易及债券交易等，一向较为活跃，领先其他离岸人民币市场。人民币加入SDR，其国际货币地位首次获得国际社会的正式确认，对各国政府、银行、企业及个人的投资取态及资产组合将会产生重要影响。
在离岸人民币市场的主要资产（包括存款、债券、股票、基金、保险）中，点心债以发行量较大、质素较高、流动性较强，进一步受到市场欢迎。已开通及即将开通的沪港通、深港通及基金互认等，都可能成为市场吸纳人民币资产的工具。此外，随着兑换需求及流动性管理需求增强，人民币外汇交易有望更上一层楼。
应坚在报告中称，香港银行业将获得更多业务机会。各国央行、商界及个人吸纳人民币资产，若以香港作为交易及投资平台，必会在香港银行开立人民币账户，存入人民币或持有人民币资产。预计香港银行会加大对各国央行、国际多边组织、主权财富基金、跨国企业、财富管理机构、保险公司、个人的营销，提供帐户服务、交易服务、现金管理、资产管理及托管服务等多种金融服务，从而令香港成为全球人民币投资者的最集中的地区。
此外，对香港人民币清算体系来说，人民币加入SDR后，重要性更显突出。人民币交易量的增加，必带动人民币支付量的增加，而人民币支付量的增加，又要求有先进的清算体系来配合。
去年12月，离岸人民币支付量达到5.5万亿美元，排名各种货币的第五位。前四位正好是SDR的现有货币组合。按各种货币支付量增长率推算，短期内人民币支付量会超过日元，中期会超过英镑，并不断缩短与美元、欧元的差距。内地正在加快跨境人民币支付系统CIPS建设，以应付跨境支付的快速增长。香港人民币RTGS具有优越功能，未来可继续发挥作用，不仅支持跨境支付，而且更多地支持离岸支付。香港清算行还可协助内地更好地管理离岸市场流动性，为离岸人民币市场的健康发展作出贡献。（完）
(整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
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